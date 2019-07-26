獨／如興紡織遭調查局大搜索 約談牛仔褲大王陳仕修

2019-07-26 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



牛仔褲製造大廠如興紡織董事長陳仕修（圖）被控涉及違反證交法案，今天遭調查局台北市調查處大搜索，約談陳仕興與如興相關財會人員到案，震撼紡織業。圖／報系資料照片 分享 facebook 牛仔褲製造大廠如興紡織董事長陳仕修被控涉及違反證交法案，今天遭調查局台北市調查處大搜索，約談陳仕興與如興相關財會人員到案，預料晚間移送台北地檢署復訊；據悉，全案恐與併購案有關。

如興是國發基金成立「產業創新轉型基金」後第一檔投資的股票，2017年國發基金以「協助公司創新轉型，提升國際競爭力」為由，以每股18.6元參與如興增資案，總金額近15億元，占如興9％。但此投資案也讓國發基金成為眾矢之的。

如興曾以現金增資的方式向外募資130億元，欲併購年營收150億元的港商玖地，原本小吃大是投資市場的美事一樁，但因玖地的總部在大陸江蘇，市場擔心中資借殼如興滲透台灣。國發基金事也證實，確實協助如興去收購玖地，助如興成為全球第一大牛仔褲製造商。

立委黃國昌曾爆料，指玖地負責人孫瑒的母親，曾是大陸官方吉林省紡織品進出口公司董事長，身兼吉林省對外經濟貿易委員會委員，黃國昌質疑，國發基金淪為大陸企業來台滲透幫兇。

後來如興又公告法人董事恆興利豐預定轉讓3萬張持股，約占其持股比率38％，由於恆興利豐的負責人就是如興董事長陳仕修，引發投資界質疑。

今年2月，已是全球第一大牛仔褲製造商的如興，宣布以4800萬美元，取得美國零售端的牛仔褲服務商─Nanjing USA 52.8%的股權，國際布局再下一城。由於是少有台商併購美商案例，業界譁然。