闖平交道吊照合憲 但「間隔4秒」大法官覺不妥

2019-07-26 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



司法院秘書長呂太郎說明釋字780號解釋。記者王宏舜／攝影 分享 facebook 林姓貨車司機闖越遮斷桿放下的平交道，還造成遮斷桿毀壞，他遭警察依道路交通管理處罰條例舉發，監理所裁處6萬元罰鍰、吊銷大貨車駕照、終身不得考領駕駛執照，並應參加道交講習。林提行政訴訟接敗訴，他聲請釋憲。大法官今作出釋字780號解釋，認為道交條例相關規定未牴觸憲法比例原則、人民工作權、財產權與基本人權保障，宣告合憲。

不過道交條例第54條第1款規定是以「警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下」為要件，相關機關於警鈴、閃光號誌和遮斷器運作，就兩列以上列車交會或續行通過平交道的情形，沒有對前一列車通過後警報解除，至下一班列車來臨前警報啟動，設「最低安全間隔時間」，應依780號解釋意旨檢討改進。

林姓大貨車司機是2013年7月4日下午4點16分時，開車行經台中市大慶街平交道，當時因平交道設施運作中，4點16分38秒火車通過後遮斷桿開始升起，16分42秒警鈴再度響起，閃光號誌顯示16分46秒林駕車往前行駛，警鈴持續響8秒後，遮斷桿下降動作在16分51秒啟動。

林在16分54秒至17分0秒間闖越平交道，還撞斷遮斷桿。林在終局判決後，認為道交條例第54條、67條、24條有違憲疑義，2017年6月聲請釋憲。

大法官認為每天有數十萬的鐵路乘客，為了避免龐大的財務損失、影響交通秩序，道交條例第54條第1項第1款才會這樣規範，如果闖越平交道，可能車毀人亡、火車出軌，這攸關重大公共利益，目的合憲。

而一律規定終身不得考照雖有過苛疑慮，但道交條例第67條之1規定，已放寬重新申領駕駛執照，大法官也認為這沒有限制人民工作權。

雖然大法官認為道交條例條文沒有違憲，但是以本件來說，兩輛火車的警報器啟動只有「間隔4秒」，而桃園也曾發生過「間隔1秒」又放下遮斷桿的案例，會造成沒有合理的反應時間，相關機關應儘速檢討。大法官認為，應配合現代科技設置必要的資訊、通訊等設備或其他管控機制，像是增加平交道延時警報功能，在列車通過平交道欲解除警報時，若發現另一列火車即將到來，則須發出延時警報，使原平交道警報不終止，避免安全間隔時間過短。