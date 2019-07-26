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「不讓更生努力化為烏有」 2度酒駕法院罕見均判免刑

2019-07-26 16:47聯合報 記者曾健祐╱即時報導

黃男2度酒駕，桃園地院考量他積極回歸社會，為不讓更生努力化為烏有，均判處免刑。記...
黃男2度酒駕，桃園地院考量他積極回歸社會，為不讓更生努力化為烏有，均判處免刑。記者曾健祐／攝影
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桃園黃姓男子曾因販毒遭重判16年，假釋後去年1月酒駕獲判免刑，但同年9月再犯，數值剛好是法定值0.25；法院考量，若令黃假釋遭撤銷，再回監執行6年殘刑未免太過殘酷，他回歸社會更生努力將化為烏有，罕見再次判免刑。

經調查，黃販毒遭重判16年入獄9年後，2016年9月假釋出監，但去年1月21日他酒駕被測得呼氣值每公升0.54毫克，一審簡易庭判他有期徒刑2個月，併科罰金1萬元，上訴二審合議庭判處免刑。

但同年9月17日，黃再次酒駕被測出呼氣值每公升0.25毫克，黃懊悔說，因公司聚會喝酒，結束有叫計程車回家，睡了幾個鐘頭才出門，沒想到酒精還沒消退。

法院審酌，張假釋後有穩定工作，觀護人規定報到日期也都準時，態度尚積極，各方面算穩定，前案發生後有參加酒駕認知輔導教育課程，並到醫院、育幼院當志工，捐款給公益團體，若有正常工作，對社會也可盡棉薄之力。

法院考量，黃這次酒駕呼氣值0.25，所幸未釀事故，犯後坦承，且他是酒後先搭計程車回家，休息一段時間後再出門，若令他入監執行6年殘刑，恐讓他這段時間努力更生成效中斷，再次重獲自由已是近40歲之人。

法院認為，現代刑罰應更重視受刑人離開監獄，與社會接軌、重返社會的困境，黃服刑9年出監後，願意找正當工作，穩定向觀護人報到「一個不安定的人願意重返社會邁向新的軌道，應值得肯定鼓勵」。

判決指出，若讓黃假釋遭撤銷入監，他的更生努力將化為烏有，未免過於殘酷，與刑法教化功能、追求社會修復目的相違，認定仍有憫恕之處，判處免刑。

假釋酒駕
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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