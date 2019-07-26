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檢提當選無效被法官駁回 台中市議員王朝坤當選有效

2019-07-26 16:45聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市議員當選人王朝坤，被控致贈選民禮盒被起訴，一審將他判無罪；同時，檢察官也對...
台中市議員當選人王朝坤，被控致贈選民禮盒被起訴，一審將他判無罪；同時，檢察官也對王朝坤提起當選無效，台中地院今天宣判，法官以無證據證明賄選，駁回檢察官提起的當選無效。可上訴二審。圖／本報資料照
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無黨籍的台中市議員當選人王朝坤，被控致贈選民禮盒被起訴，一審將他判無罪；同時，檢察官也對王朝坤提起當選無效，台中地院今天宣判，法官以無證據證明賄選，駁回檢察官提起的當選無效。可上訴二審。 

台中市議員王朝坤，被控去年4月間致贈選民價值360元的「好米伴名醬」禮盒，被中檢依違反選罷法起訴，台中地院以禮盒不是王朝坤買的，並強調王朝坤豈會於選舉投票日前7個月前，競選對手仍屬未定之際即開始行賄？檢察官未舉證王朝坤已公開宣示參選，且有任何實際的競選活動，日前判決王朝坤無罪。檢察官也對王朝坤提起當選無效之訴。

民事庭法官查出，王朝坤於去年4月9日下午，跟雷水木去后里區龍門社區拜訪選民，分贈醬油禮盒，但因為當時民進黨市議員還在初選，王朝坤有輔選同派系原台中縣黑派的張凱傑在第四選區參選民進黨市議員初選，並擔任張銘凱陣營在后里區的負責人。 

後來張銘凱於去年4月17日初選結果失利，經派系協調，轉而支持王朝坤參選，並將競選資源挹注給王朝坤，所以王朝坤於去年4月9日拜訪選民送禮時，距離去年11月24日投票日還太早，王朝坤是否參選變數還很大，很難認定送禮時有要求選民投票給誰，不符合賄選行為。 

此外，收受禮盒的選民，也沒有說清楚送禮的人是要求投票給誰，對價關係有疑問，不構成賄選，所以本件當選無效之訴，判決檢察官敗訴。

檢察官當選無效投票
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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