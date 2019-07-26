徐乃麟豪宅淪賭場誰是經營者？2當事女今開庭互咬

2019-07-26 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



徐乃麟「米蘭苑」豪宅風波案，涉案人楊強蓉（中）今出庭承認租屋作為賭場，但控訴董子綺才是賭場實際經營者。記者蔡翼謙／翻攝 分享 facebook 藝人徐乃麟名下「米蘭苑」豪宅被爆出供作麻將賭場，涉案人董子綺、楊強蓉都被依共同營利聚眾賭博罪起訴。士林地院今開最後辯論庭，董、楊2人要求分別開庭，庭中互控對方才是賭場實際經營者，法官諭知全案8月30日宣判。

庭中，楊強蓉當庭認罪，承認租下徐乃麟名下「米蘭苑」豪宅，2016年間作為賭博麻將場所，且以1底2萬元至10萬元、1台2000元至1萬元不等金額等方式，向參與者抽取抽頭金。

但她強調，她只是承租者，並不是賭場實際經營者，董子綺才是，麻將桌等所有設備及賭客、涉嫌詐賭者，都是董子綺與徐乃麟找的。

董子綺庭中則說，透過打牌認識楊強蓉多年，但2人交集不多，2015年楊強蓉得知徐乃麟要售出「米蘭苑」豪宅，便主動找上自己，告知有買屋意願；事後，楊以「賭博輸錢把女兒房子輸掉為由」，想要買下「米蘭苑」豪宅還給女兒。

董子綺說，當時的確有跟楊一起去看豪宅，楊看過還說「要用1500萬元賣掉自己的酒吧」，欲將錢拿去付頭期款，不過後續就無下文。

不過，楊最後以「賭博輸太多錢、被同居人趕出家門」為由，要承租豪宅；以每月租金8萬元跟徐乃麟租到手後，竟將房子當作麻將賭場，還抽頭金抵房租。

董子綺控訴，楊從一開始就打算把徐的房子拿來當賭場，利用徐的名氣開一個「麻將詐騙招待所」，自己只是被設計的受害者，還被詐騙錢財，請法官輕判。

徐乃麟不但身陷米蘭苑「假賣屋真詐財」風波，還遭控用「投資項目名義」騙取曹米方、蔡志龍的錢。今天楊強蓉也找來曹、蔡2人在士林地院門口開記者會，指控徐一騙再騙，將對徐提出刑事告訴。