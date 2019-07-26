不慎撞死超車騎士 士檢「反映時間不足」不起訴

2019-07-26 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



吳姓女子去年駕車遭陳姓騎士超車，但陳姓騎士疑後輪擦撞路肩沙包，失控摔倒吳女車輛前，導致吳女反映不及撞上，陳姓騎士送醫不治。士林地檢署偵結，認為吳女反映時間不足，予以不起訴。圖／報系資料照 分享 facebook 吳姓女子去年駕車遭陳姓騎士超車，但陳姓騎士疑後輪擦撞路肩沙包，失控摔倒吳女車輛前，導致吳女反映不及撞上，陳姓騎士送醫不治。事後，陳姓騎士家屬本不提告，1個多月後反悔提告。士林地檢署偵結，認為吳女未違規，且依照交通部關於汽車行車距離、反映時間等數據，吳女根本無足夠時間反映，予以不起訴。

起訴書指出，吳女2018年11月24日中午近1時，駕駛自小客車行經北市北投區竹子湖路，此時右側的陳姓騎士欲超車，卻不慎擦撞路旁沙包，失控打滑摔倒在吳女車輛前，導致吳女煞車不及，撞上陳姓騎士，陳姓騎士送醫不治。

吳女辯稱，當天車上載著家人，開到一半被陳姓騎士超車，看到後馬上減速，沒想到過不久，陳姓騎士就倒在前方，自己再次急煞，還是來不及撞上，而當時車速約30到40公里。

檢察官指出，刑法上的過失，是行為人應注意但未注意，或行為人可預見自身過失行為導致的後果，卻仍違反未遵守。

檢察官勘驗吳女及陳姓騎士的行車記錄器，發現吳女車速緩慢，並無超速等違規，且當時陳姓騎士從路肩超車，疑後輪撞上路旁沙包，突然失控向左摔；陳姓騎士倒地位置，僅位於吳女車輛前方1公尺。

檢察官依交通部運輸研究所提出的汽車安全行車距離、反映時間及摩擦係數等數據，指出若以行車速度30公里計，吳女至少要有5.83公尺至6.66公尺的反映距離，可證明吳女當時欠缺足夠時間，採取適當措施避免碰撞，何有過失可言，予以不起訴。