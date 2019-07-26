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追偷排電鍍廢水 環保稽查員潛入下水道活逮

2019-07-26 14:50聯合報 記者周宗禎╱即時報導

臺南市環保局稽查人員昨晚潛入歸仁區保大路下水道，成功查獲惡質電鍍工廠以軟管偷排電鍍廢水，現場檢測結果，銅、鎳等有害重金屬均超過檢測試紙上限，嚴重汙染環境，依法可處2000萬元罰款，移送法辦。

臺南市環保局表示，稽查人員6月初巡查時，發現歸仁區保大路排水溝有不明黃色廢水，懷疑不肖廠商非法偷排。後續派員採集水樣，比對溝渠殘留黃色廢水特性，再往上游逐一清查比對，鎖定1家電鍍工廠，再利用水質感測物聯網監控設備，連續2周監測該工廠下游水質，掌握工廠不定期利用晚上7、8點時段偷排。

昨晚環保局結合環境保署南區督察大隊及警政署保安警察第七總隊第三大隊第三中隊埋伏蒐證，由專業稽查人員潛入下水道蒐證採集水樣，並通知地面人員同步進入廠區，喝止現場員工停止動作，成功查獲這起黑心廠商汙染重大環保案件。

經現場勘查結果，工廠將未經處理電鍍廢水以塑膠軟管連結至直立式塑膠管線，再以沉水馬達直接排到廠外溝渠。完成蒐證後隨即封管制止繼續偷排，並依違反水汙染防治法開單告發，最高可處2000萬元罰款並勒令停工，後續水樣檢測結果如果有害健康物質重金屬等超過標準，可接續移送法辦。

環保局長林淵淙表示，保護環境人人有責，環、檢、警結盟將繼續無預警行動，不分晝夜加強打擊環境犯罪，希望業者切勿心存僥倖以身試法。

黑心廠商偷排電鍍廢水，環保稽查人員當場查獲。圖/環保局提供
黑心廠商偷排電鍍廢水，環保稽查人員當場查獲。圖/環保局提供
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