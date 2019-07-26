被控妨害自由 統促黨張安樂父子出庭：「可能是蔡英文告我」

2019-07-26 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署調查統促黨疑收受陸資違反政治獻金法等案，今下午再度傳喚張安樂、張瑋父子到庭，目前庭訊中。張安樂先前出庭稱自己坦蕩蕩，硬是被檢方「戴帽子」，而案件偵辦1年多，承辦檢察官黃惠玲已轉任行政執行署主任執行官，近期可望偵查終結。

張安樂今受訪表示，這次是被控妨害自由，「可能是蔡英文告我，因為他私菸案賺飽飽」，言談似乎躲避與政治獻金案有關。

「二O一七中國新歌聲上海．台北音樂節」流血衝突後，檢調為查明張安樂父子是否接受大陸金援，在台從事違反組織犯罪條例、抑或是違反政治獻金法的犯罪行為，分案偵辦。

北檢去年8月間大動作搜索統促黨部，查扣電腦、帳冊等資料，首波約談張安樂兒媳婦等人，緊接著再約談黨主席張安樂、特助楊莉、兒子張瑋等5人，張安樂父子訊後遭限制出境。

原是該案承辦人的黃惠玲去年9月已卸下偵查組主任職務，目前為公訴組資深檢察官。一般情況，檢察官離開偵查後，案子會交接由後手偵辦，而黃責任感十足，認為辦案必須有始有終，將案件帶往公訴組繼續追查，司法實務上並不多見。