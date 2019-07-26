「台大最狂教授」師生反目 原粉專小編告錕P獲不起訴

2019-07-26 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



有台大最狂教授之稱的「錕P」李錫錕，宣布參選台北市長後，累積近70萬名粉絲的臉書粉專「Power錕的紙牌屋」卻停止更新。原小編上PTT爆卦，指李積欠團隊工作用費60萬元，李回擊稱是小編開出960萬元天價要他買回粉專。原小編團隊控告李誹謗，台北地檢署認定整個紛爭起因於雙方對粉絲頁所有權認知不同，依罪嫌不足，不起訴李。

另外，李控告原小編團隊涉嫌侵占粉絲頁部分，尚在偵查中。

李錫錕在台大政治系講課，言行有特色廣受好評，被學生拍成多支影片，並成立粉絲頁「Power錕的紙牌屋」。2018年間，李投入台北市長選戰，卻爆發與粉專小編不合，導致突然停止更新。

粉專團隊前小編熊吉先在PTT上聲明，團隊已在5月31日解散了，而5月工作費用60萬元還沒收到。原本「Power錕的紙牌屋」粉絲團是由該團隊自發成立的粉絲頁，意在將Power錕的上課內容剪輯成精華在網路上分享，事先取得過教授的同意，並不是以個人粉專的方式經營。

李錫錕決定要投入市長選舉後，經營團隊也轉型開始協助競選，等同成為競選活動的工作人員，同時也將粉絲團改名為「李錫錕 Power錕」。

他說，從那時起，李錫錕會按月提供相關費用給團隊，然而當雙方的合作關係在5月底結束後，至今都還沒收到5月份的工作費用60萬元。承諾的費用拖欠沒給，想到教授之前曾罵柯 P是全台最大慣老闆，更讓他備感諷刺。

對於爆卦，李錫錕受訪時說，原小編團隊認為這個粉絲團為小編所有，開口向他要960萬元的天價，要他買回自己的粉絲團，他未答應，而所謂積欠60萬元，則是他向團隊要求經費的細目，對方卻拿不出來，一路以來，該給這群小編的經費都沒少給，也有憑據為證。

原團隊認為李於媒體上的陳述不實，影響其名譽及社會觀感，控告李涉誹謗。檢察官調查後認為，李可能對粉絲頁所有權認知，和原小編團隊有異。

檢方查出，原團隊確實有拿了一張金額800、900萬元契約書，希望李以借貸方式取得粉絲頁使用權，且李公開陳述時，只說是「小編」跟他要錢，但外界其實不知道「小編」真實身分，因此認定妨害名譽罪嫌不足，給予不起訴處分。