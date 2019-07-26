親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吳宗憲面容憔悴雙手上銬走下車 到庭比對說詞

「台大最狂教授」師生反目 原粉專小編告錕P獲不起訴

2019-07-26 14:28聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台大最狂教授之稱的「錕P」李錫錕，宣布參選台北市長後，累積近70萬名粉絲的臉書粉專「Power錕的紙牌屋」卻停止更新。原小編上PTT爆卦，指李積欠團隊工作用費60萬元，李回擊稱是小編開出960萬元天價要他買回粉專。原小編團隊控告李誹謗，台北地檢署認定整個紛爭起因於雙方對粉絲頁所有權認知不同，依罪嫌不足，不起訴李。

另外，李控告原小編團隊涉嫌侵占粉絲頁部分，尚在偵查中。

李錫錕在台大政治系講課，言行有特色廣受好評，被學生拍成多支影片，並成立粉絲頁「Power錕的紙牌屋」。2018年間，李投入台北市長選戰，卻爆發與粉專小編不合，導致突然停止更新。

粉專團隊前小編熊吉先在PTT上聲明，團隊已在5月31日解散了，而5月工作費用60萬元還沒收到。原本「Power錕的紙牌屋」粉絲團是由該團隊自發成立的粉絲頁，意在將Power錕的上課內容剪輯成精華在網路上分享，事先取得過教授的同意，並不是以個人粉專的方式經營。

李錫錕決定要投入市長選舉後，經營團隊也轉型開始協助競選，等同成為競選活動的工作人員，同時也將粉絲團改名為「李錫錕 Power錕」。

他說，從那時起，李錫錕會按月提供相關費用給團隊，然而當雙方的合作關係在5月底結束後，至今都還沒收到5月份的工作費用60萬元。承諾的費用拖欠沒給，想到教授之前曾罵柯 P是全台最大慣老闆，更讓他備感諷刺。

對於爆卦，李錫錕受訪時說，原小編團隊認為這個粉絲團為小編所有，開口向他要960萬元的天價，要他買回自己的粉絲團，他未答應，而所謂積欠60萬元，則是他向團隊要求經費的細目，對方卻拿不出來，一路以來，該給這群小編的經費都沒少給，也有憑據為證。

原團隊認為李於媒體上的陳述不實，影響其名譽及社會觀感，控告李涉誹謗。檢察官調查後認為，李可能對粉絲頁所有權認知，和原小編團隊有異。

檢方查出，原團隊確實有拿了一張金額800、900萬元契約書，希望李以借貸方式取得粉絲頁使用權，且李公開陳述時，只說是「小編」跟他要錢，但外界其實不知道「小編」真實身分，因此認定妨害名譽罪嫌不足，給予不起訴處分。

台大教授李錫錕。記者陳靖宜／攝影
台大教授李錫錕。記者陳靖宜／攝影
分享

李錫錕台大
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

逆孫鎚殺外婆和叔公夫婦判無期 檢方不服上訴

2019-07-26 12:52

3監委直驅最高法院 疑查女法官遭分案霸凌

2019-07-26 12:57

統促黨張安樂父子出庭：「可能是蔡英文告我」

2019-07-26 14:49

不滿女友提分手 男衝動硬上判1年半

2019-07-26 14:44

尾隨女模回家企圖性侵 廚師判關4年要賠100萬元

2019-07-26 14:39

飯店服務生翻拍4客人信用卡 上網冒用消費2萬多

2019-07-26 13:05

愛子被撞死母患憂鬱症 酒駕台商賠9百萬仍要關3年10月

2019-07-26 11:27

聚合發4大建案收入110億 陳世坤等逃稅2億餘元被判刑

2019-07-26 11:25

吃火鍋吃到火氣上升 陸客和台男開打

2019-07-26 10:54

影／殺蟑還是洩憤？ 瑞豐夜市埃及男潑油縱火

2019-07-26 10:43

水電行欠110萬押標金 行政執行署台北分署4年追到

2019-07-26 10:28

甜美女醫師為已婚名醫墮胎 大老婆求償賠95萬元

2019-07-26 10:03

太歲頭上動土 男子持棍到派出所找碴判3月

2019-07-26 09:54

火爆男拿原子筆狂刺猛戳 插瞎獄友右眼球被判刑

2019-07-26 09:02

大陸女醫師嫁台郎 夫竟外遇已婚女清潔工

2019-07-26 06:18

閱報秘書／牛奶針助安眠 過量恐致死

2019-07-25 23:41

三毒癮病患打牛奶針暴斃 醫師判六年

2019-07-25 23:39

鄉長被押 屏縣第3人 竹田鄉長涉賄遭收押

2019-07-25 23:06

翁啟惠不服仍申誡 公懲會：未限制他再提再審

2019-07-25 19:49

不服33筆政治檔案移歸國有 國民黨聲請停止執行遭駁回

2019-07-25 18:54

科員被控收賄判刑 移民署：主動調查勿枉勿縱

2019-07-25 18:38

7月酒駕重罰上路 台中市累計已罰1100萬元以上

2019-07-25 18:27

竹田鄉長傅民雄凌晨聲押獲准 屏縣已有3名鄉長被收押

2019-07-25 18:04

劉泰英欠債住家被聲請法拍 今天停拍原因曝光！

2019-07-25 18:02

涉A助理補助款 新北議員遭約談凌晨40萬交保

2019-07-25 17:32

1228噸廢棄物非法傾倒閒置土地 3環保載運公司遭起訴

2019-07-25 17:03

泰山姊弟雙屍案 涉案父死亡不起訴

2019-07-25 15:41

陸女非法打工被抓 移民署科員被控收錢不辦事判10月

2019-07-25 15:27

新北市議員涉浮報助理費 40萬元交保

2019-07-25 15:25

不給看包包就是車手？警靠「感覺」盤查被法院打臉

2019-07-25 14:03

網傳蔡英文送海地45億假訊息 刑事局查獲3人究辦

2019-07-25 13:44

9合一查賄 嘉義地檢績效全國第一

2019-07-25 13:40

散佈「蔡英文送海地45億」假訊息 警方約談3男子

2019-07-25 13:33

拿工業強酸泡海參裝高檔貨 老闆無罪變1年刑

2019-07-25 13:32

社團網友紛紛「+1」她狂撈2.5億 判14年、吐錢

2019-07-25 12:28

黑心海帶案改判1年刑 合議庭：食品不能用工業原料

2019-07-25 12:26

黑心醫師未檢查打牛奶針 3名毒癮病患死亡判6年

2019-07-25 11:35

仁愛院區醫生涉醫糾 「未違醫療常規」改判無罪

2019-07-25 11:02

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01
看更多

熱門文章

氣炸！客人給錯地址 正妹外送員遲到還收到負評

2019-07-25 21:01

大陸女醫師嫁台郎 夫竟外遇已婚女清潔工

2019-07-26 06:18

外海丟24廢油桶船長被逮竟稱嫌礙眼 當時海龜浮出換氣

2019-07-25 18:40

恐怖男只要出獄就性侵女子 這次出獄2月又犯被重判

2019-07-25 18:58

竹田鄉長傅民雄凌晨聲押獲准 屏縣已有3名鄉長被收押

2019-07-25 18:04

轎車苗栗市一路撞50公尺再起火 駕駛落跑不見蹤影

2019-07-25 23:04

甜美女醫師為已婚名醫墮胎 大老婆求償賠95萬元

2019-07-26 10:03

色男猛追妙齡女扒內褲硬上 忠犬護主狂吠嚇退性侵犯

2019-07-26 08:18

買飲料給5個1元 老闆拒收：拿1元會被看輕

2019-07-26 11:40

「我得不到別人也別想要」她斷前夫命根沖馬桶

2019-07-25 23:36

吃火鍋吃到火氣上升 陸客和台男開打

2019-07-26 10:54

划不到小琉球…親友團急叩海巡救

2019-07-25 23:42

耕耘機「種」老農 妻目睹崩潰

2019-07-25 23:38

菸盒印「2009N51.8」 他怒買到過期10年菸遭網友嘲諷

2019-07-25 19:35

把碗丟到洗衣機洗？神反轉劇情讓網友直呼：真的太像了

2019-07-25 19:23

債主慘遭割腿放血、開槍打暈 癱軟昏迷被載去醫院丟包

2019-07-25 21:20

中年男打高爾夫昏倒無生命跡象 警消線上指導救回一命

2019-07-25 16:51

持刀追砍副局長 新北市府女課員3萬交保

2019-07-25 22:31

台中傷心母尋女8個月找嘸 基隆警官找到人報平安

2019-07-26 09:32

愛子被撞死母患憂鬱症 酒駕台商賠9百萬仍要關3年10月

2019-07-26 11:27

疑太熱躲太陽 婦人扔下機車落跑

2019-07-26 12:02

涉A助理補助款 新北議員遭約談凌晨40萬交保

2019-07-25 17:32

多年前偷百元鮮魚 良心不安寄千元鈔「加倍奉還」

2019-07-25 15:38

基隆外海漁船發現男浮屍 海巡打撈送上岸查死因

2019-07-25 17:24

老婦人騎機車被撞飛死亡 通過路口一定要減速慢行

2019-07-25 19:54

夜市地瓜球「吃幾顆牙齒斷幾顆」 網友直呼：根本石頭吧

2019-07-25 15:50

新北市議員涉浮報助理費 40萬元交保

2019-07-25 15:25

陸女非法打工被抓 移民署科員被控收錢不辦事判10月

2019-07-25 15:27

竹縣警追可疑車失控撞工廠 2警受傷住院

2019-07-26 13:13

天氣引爆怨氣？勞局員工追砍長官

2019-07-25 23:48

新北副局長險遭員工砍 侯友宜臉色凝重

2019-07-25 16:37

劉泰英欠債住家被聲請法拍 今天停拍原因曝光！

2019-07-25 18:02

普濟堂關公生廟會 大溪分局警力展示

2019-07-25 19:38

偷水果被當場逮到 單親媽求警「別跟我孩子說」

2019-07-25 17:23

影／充氣獨木舟橫渡小琉球 6大3小上演海上驚魂記

2019-07-25 16:54

會計師弄丟78萬員工薪資 小黃司機拾金不昧還護花返家

2019-07-25 18:38

3監委直驅最高法院 疑查女法官遭分案霸凌

2019-07-26 12:57

泰山10歲姊弟疑遭父悶死 父因死亡不起訴

2019-07-25 17:08

科員被控收賄判刑 移民署：主動調查勿枉勿縱

2019-07-25 18:38

三毒癮病患打牛奶針暴斃 醫師判六年

2019-07-25 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top