竹縣警追可疑車失控撞工廠 2警受傷住院

2019-07-26 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣警察局竹東分局下公館派出所姜姓、劉姓員警，今天凌晨約3點駕車巡邏，發現一車駕駛形跡可疑，因此尾隨跟上，該車駕駛不僅向後丟東西，甚至蓄意煞車，警車行經北興路一處彎道，車輛突失控撞上對向工廠，車輛全毀，劉員傷勢嚴重，胸椎、肋骨骨折，仍在加護病房救治。初步調查姜員無酒精反應，警方將根據自小客車駕駛丟棄的手機及物品，通知車主及駕駛到案說明，釐清事故發生原因及肇事責任。

警方指出，這起事故發生於今天凌晨2點55分，28歲姜姓員警及22歲劉姓員警執行凌晨2點到4點巡邏勤務，在北興路、中豐路口，發現一輛銀色自小客車橫跨路中停等紅綠燈，見到警車後，突然大迴轉加速開車。

2警見狀後，立即駕駛巡邏車於後方尾隨，並一直保持安全距離，沒想到該車在警車跟上後，又朝警車丟東西，甚至蓄意煞車，警車在行經北興路一處路口時突然失控，撞上對向工廠，劉、姜2員均有受傷，送往榮民醫院竹東分院救治。

醫院表示，姜員股骨骨折、劉員肋骨及胸椎等部位受傷，劉員因傷勢嚴重，仍在加護病房救治。新竹縣警察局長黃家琦、竹東分局長江建忠獲知此事，也立即到場、到院探視，肯定2警察覺車輛有異後的積極作為，期望2人早日康復。