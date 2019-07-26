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3監委直驅最高法院 疑查女法官遭分案霸凌

2019-07-26 12:57聯合報 記者王宏舜╱即時報導

最高法院分案規則遭告發不透明，女法官楊絮雲去年因一直分配到複雜案件，上簽呈請調回台灣高等法院，分案方式也引發政治聯想。監察委員陳師孟、高涌誠和蔡崇義今天近午分乘2輛車直驅最高法院調查，據了解，3人進入最高法院近20分鐘，仍在書記官長室。

最高法院去年6月7日特別公開「5月初成立」、全國第一間法院的「分案室」釋疑，現場說明電腦亂數分配案件的作業。書記官長徐昌錦表示，楊絮雲是因婆婆失智、負責照顧的公公也病壞了，想多點時間盡孝道，才請調；據了解，女法官也是以「盡孝」理由向高院表達回任之意。

不過在早上11點53分時，楊的丈夫、最高法院法官周盈文則親自赴最高法院，肩上背著一大袋資料。

據了解，分案不公的問題牽涉到司法人事，一直以來最高法院院長一職最被看好的人選是現任的公務員懲戒委員會委員長石木欽。石原是台灣高等法院院長，周盈文為行政庭長，楊絮雲為民事庭庭長。但最高院院長最後由鄭玉山出線，外界有各種質疑，楊絮雲調至最高法院卻遇到疑似「分案霸凌」情事，又坐實外界疑猜。

最高法院原有保密分案制度，原意是避免法官知道案件內容，因外界有疑慮，因此最高法院2013年廢除保密分案，但早在這之前就已實施電腦分案；上個月設立分案室，則是創全國各級法院之先。最高法院表示，分案程序與一、二審並無不同，絕對沒有黑箱作業，或者可以隨意指定承審法官。但後來卻傳出最高法院向媒體展示的分案系統，事實上「不能用」，司法院還撥補預算改善。

去年11月，立法委員周春米在司法及法制委員會質詢時表示，曾接獲民眾陳情，對方的民事案件上訴最高法院1年多，卻石沉大海，他打電話查詢進度，永遠得到「還沒分案」的答案，民眾懷疑「最高法院為什麼可以1年多都不分案？」質疑是不是不分案就不算逾期審理？周春米指出，哪些案件優先分案也是由最高院自行決定，「比皇上選妃還誇張」，人民只能卑微地等著自身的案件排隊分案，不僅不合理，也違反一般民眾認知。

監察委員陳師孟、高涌誠和蔡崇義今天近午分乘2輛車直驅最高法院調查分案狀況。記者王...
監察委員陳師孟、高涌誠和蔡崇義今天近午分乘2輛車直驅最高法院調查分案狀況。記者王宏舜／攝影
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台灣高等法院陳師孟婆婆霸凌
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