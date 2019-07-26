逆孫鎚殺外婆和叔公夫婦判無期 檢方不服上訴

2019-07-26 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



男子郭濬毅被控因行竊失風，持鐵鎚連殺外婆和叔公夫婦3人，台南地院以郭有悔意、有再社會化可能，台南地院依殺害直系血親尊親屬罪、強盜殺人等罪判他無期徒刑、褫奪公權終身，然而台南地檢署認郭選擇以殘酷手段相繼殺害3位至親，可認郭實毫無人性，罪無可逭，提起上訴。

檢方指出，郭於案發後，尙知故佈現場為外力入侵劫財的假象、丟棄犯罪工具、湮滅證據等各種閃避因應的作為，並不適用刑法第19條行為時精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力者不罰，或減輕其刑。

檢方認為，郭持質地堅硬的榔頭，不加思索朝3位年邁至親的頭部或胸部要害猛力攻擊，約僅在數分鐘的極短時間內即相繼遇害，皆是郭出於主動攻擊造成死亡的結果，可認其手段至為殘酷冷血。郭在犯案當時，若其心中尚有一絲絲人性，當下實有千百種選擇，然其竟選擇以殘酷手段相繼殺害3位至親，可認被郭實毫無人性，罪無可逭。

檢方表示，被害人家屬同時兼具郭至親的雙重身分，若被害人家屬與郭無任何親情血緣，衡情，應會請求判處被告極刑。同時，原審量刑雖已考量各方，然刑度仍與人民法律情感未合，尚難謂原審判決符合比例原則及罪刑相當原則，實應處以被告極刑。

39歲郭濬毅去年5月10日到77歲叔公李清祥家行竊被發現斥責，他持榔頭攻擊叔公致死。郭離去時被76歲嬸婆李蘇靜發現，又打死嬸婆。住隔壁的83歲外婆李胡木哖發現稱要報警，郭再持榔頭攻擊外婆致死。

合議庭表示，郭沒有前科，犯後表示悔悟，被害人家屬與郭也有親屬關係，均未提出告訴或求處極刑，且3位被害人均已死亡，若郭處以極刑，對其家庭及其他親屬勢將造成更大傷害。