親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

6度水溫4尺浪...逾兩萬人衝尼斯湖要包抄大水怪 當地人示警

逆孫鎚殺外婆和叔公夫婦判無期 檢方不服上訴

2019-07-26 12:52聯合報 記者邵心杰╱即時報導

男子郭濬毅被控因行竊失風，持鐵鎚連殺外婆和叔公夫婦3人，台南地院以郭有悔意、有再社會化可能，台南地院依殺害直系血親尊親屬罪、強盜殺人等罪判他無期徒刑、褫奪公權終身，然而台南地檢署認郭選擇以殘酷手段相繼殺害3位至親，可認郭實毫無人性，罪無可逭，提起上訴。

檢方指出，郭於案發後，尙知故佈現場為外力入侵劫財的假象、丟棄犯罪工具、湮滅證據等各種閃避因應的作為，並不適用刑法第19條行為時精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力者不罰，或減輕其刑。

檢方認為，郭持質地堅硬的榔頭，不加思索朝3位年邁至親的頭部或胸部要害猛力攻擊，約僅在數分鐘的極短時間內即相繼遇害，皆是郭出於主動攻擊造成死亡的結果，可認其手段至為殘酷冷血。郭在犯案當時，若其心中尚有一絲絲人性，當下實有千百種選擇，然其竟選擇以殘酷手段相繼殺害3位至親，可認被郭實毫無人性，罪無可逭。

檢方表示，被害人家屬同時兼具郭至親的雙重身分，若被害人家屬與郭無任何親情血緣，衡情，應會請求判處被告極刑。同時，原審量刑雖已考量各方，然刑度仍與人民法律情感未合，尚難謂原審判決符合比例原則及罪刑相當原則，實應處以被告極刑。

39歲郭濬毅去年5月10日到77歲叔公李清祥家行竊被發現斥責，他持榔頭攻擊叔公致死。郭離去時被76歲嬸婆李蘇靜發現，又打死嬸婆。住隔壁的83歲外婆李胡木哖發現稱要報警，郭再持榔頭攻擊外婆致死。

合議庭表示，郭沒有前科，犯後表示悔悟，被害人家屬與郭也有親屬關係，均未提出告訴或求處極刑，且3位被害人均已死亡，若郭處以極刑，對其家庭及其他親屬勢將造成更大傷害。

合議庭認為，郭經矯治有再社會化的高度可能性，審酌聯合國兩公約，所有人皆享有生命權，包括被懷疑犯下情節最重大之罪的人和已經被定罪的人，判郭無期徒刑，可達到預防再犯的社會防衛目的。

台南地檢署認郭選擇以殘酷手段相繼殺害3位至親，可認郭實毫無人性，罪無可逭，提起上...
台南地檢署認郭選擇以殘酷手段相繼殺害3位至親，可認郭實毫無人性，罪無可逭，提起上訴。圖／本報資料照
分享

強盜殺人
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

愛子被撞死母患憂鬱症 酒駕台商賠9百萬仍要關3年10月

2019-07-26 11:27

3監委直驅最高法院 疑查女法官遭分案霸凌

2019-07-26 12:57

竹縣警追可疑車失控撞工廠 2警受傷住院

2019-07-26 13:13

飯店服務生翻拍4客人信用卡 上網冒用消費2萬多

2019-07-26 13:05

聚合發4大建案收入110億 陳世坤等逃稅2億餘元被判刑

2019-07-26 11:25

吃火鍋吃到火氣上升 陸客和台男開打

2019-07-26 10:54

影／殺蟑還是洩憤？ 瑞豐夜市埃及男潑油縱火

2019-07-26 10:43

水電行欠110萬押標金 行政執行署台北分署4年追到

2019-07-26 10:28

甜美女醫師為已婚名醫墮胎 大老婆求償賠95萬元

2019-07-26 10:03

太歲頭上動土 男子持棍到派出所找碴判3月

2019-07-26 09:54

火爆男拿原子筆狂刺猛戳 插瞎獄友右眼球被判刑

2019-07-26 09:02

大陸女醫師嫁台郎 夫竟外遇已婚女清潔工

2019-07-26 06:18

閱報秘書／牛奶針助安眠 過量恐致死

2019-07-25 23:41

三毒癮病患打牛奶針暴斃 醫師判六年

2019-07-25 23:39

鄉長被押 屏縣第3人 竹田鄉長涉賄遭收押

2019-07-25 23:06

翁啟惠不服仍申誡 公懲會：未限制他再提再審

2019-07-25 19:49

不服33筆政治檔案移歸國有 國民黨聲請停止執行遭駁回

2019-07-25 18:54

科員被控收賄判刑 移民署：主動調查勿枉勿縱

2019-07-25 18:38

7月酒駕重罰上路 台中市累計已罰1100萬元以上

2019-07-25 18:27

竹田鄉長傅民雄凌晨聲押獲准 屏縣已有3名鄉長被收押

2019-07-25 18:04

劉泰英欠債住家被聲請法拍 今天停拍原因曝光！

2019-07-25 18:02

涉A助理補助款 新北議員遭約談凌晨40萬交保

2019-07-25 17:32

1228噸廢棄物非法傾倒閒置土地 3環保載運公司遭起訴

2019-07-25 17:03

泰山姊弟雙屍案 涉案父死亡不起訴

2019-07-25 15:41

陸女非法打工被抓 移民署科員被控收錢不辦事判10月

2019-07-25 15:27

新北市議員涉浮報助理費 40萬元交保

2019-07-25 15:25

不給看包包就是車手？警靠「感覺」盤查被法院打臉

2019-07-25 14:03

網傳蔡英文送海地45億假訊息 刑事局查獲3人究辦

2019-07-25 13:44

9合一查賄 嘉義地檢績效全國第一

2019-07-25 13:40

散佈「蔡英文送海地45億」假訊息 警方約談3男子

2019-07-25 13:33

拿工業強酸泡海參裝高檔貨 老闆無罪變1年刑

2019-07-25 13:32

社團網友紛紛「+1」她狂撈2.5億 判14年、吐錢

2019-07-25 12:28

黑心海帶案改判1年刑 合議庭：食品不能用工業原料

2019-07-25 12:26

黑心醫師未檢查打牛奶針 3名毒癮病患死亡判6年

2019-07-25 11:35

仁愛院區醫生涉醫糾 「未違醫療常規」改判無罪

2019-07-25 11:02

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

婦嗆警「做黑的」判無罪 法官：尚未逾越合理範圍

2019-07-25 10:57

賣化工「黑心海帶」 負責人夫妻更審改判1年

2019-07-25 10:19

影／罵李婉鈺被訴 館長：我一定是認為我沒有錯啊！

2019-07-25 10:15
看更多

熱門文章

離婚分手炮 妻剪掉陰莖沖進馬桶 夫嚇喊殺人了

2019-07-25 14:09

氣炸！客人給錯地址 正妹外送員遲到還收到負評

2019-07-25 21:01

大陸女醫師嫁台郎 夫竟外遇已婚女清潔工

2019-07-26 06:18

外海丟24廢油桶船長被逮竟稱嫌礙眼 當時海龜浮出換氣

2019-07-25 18:40

恐怖男只要出獄就性侵女子 這次出獄2月又犯被重判

2019-07-25 18:58

竹田鄉長傅民雄凌晨聲押獲准 屏縣已有3名鄉長被收押

2019-07-25 18:04

轎車苗栗市一路撞50公尺再起火 駕駛落跑不見蹤影

2019-07-25 23:04

網傳蔡英文送海地45億假訊息 刑事局查獲3人究辦

2019-07-25 13:44

甜美女醫師為已婚名醫墮胎 大老婆求償賠95萬元

2019-07-26 10:03

色男猛追妙齡女扒內褲硬上 忠犬護主狂吠嚇退性侵犯

2019-07-26 08:18

「我得不到別人也別想要」她斷前夫命根沖馬桶

2019-07-25 23:36

耕耘機「種」老農 妻目睹崩潰

2019-07-25 23:38

前方急煞車 國安局總統維安車隊環東大道追撞

2019-07-25 13:50

划不到小琉球…親友團急叩海巡救

2019-07-25 23:42

債主慘遭割腿放血、開槍打暈 癱軟昏迷被載去醫院丟包

2019-07-25 21:20

菸盒印「2009N51.8」 他怒買到過期10年菸遭網友嘲諷

2019-07-25 19:35

把碗丟到洗衣機洗？神反轉劇情讓網友直呼：真的太像了

2019-07-25 19:23

中年男打高爾夫昏倒無生命跡象 警消線上指導救回一命

2019-07-25 16:51

買飲料給5個1元 老闆拒收：拿1元會被看輕

2019-07-26 11:40

吃火鍋吃到火氣上升 陸客和台男開打

2019-07-26 10:54

網路PO金條照片炫富名醫 原來還有這種糗事

2019-07-25 13:42

持刀追砍副局長 新北市府女課員3萬交保

2019-07-25 22:31

不給看包包就是車手？警靠「感覺」盤查被法院打臉

2019-07-25 14:03

台中傷心母尋女8個月找嘸 基隆警官找到人報平安

2019-07-26 09:32

涉A助理補助款 新北議員遭約談凌晨40萬交保

2019-07-25 17:32

多年前偷百元鮮魚 良心不安寄千元鈔「加倍奉還」

2019-07-25 15:38

老婦人騎機車被撞飛死亡 通過路口一定要減速慢行

2019-07-25 19:54

基隆外海漁船發現男浮屍 海巡打撈送上岸查死因

2019-07-25 17:24

夜市地瓜球「吃幾顆牙齒斷幾顆」 網友直呼：根本石頭吧

2019-07-25 15:50

新北市議員涉浮報助理費 40萬元交保

2019-07-25 15:25

陸女非法打工被抓 移民署科員被控收錢不辦事判10月

2019-07-25 15:27

愛子被撞死母患憂鬱症 酒駕台商賠9百萬仍要關3年10月

2019-07-26 11:27

天氣引爆怨氣？勞局員工追砍長官

2019-07-25 23:48

新北副局長險遭員工砍 侯友宜臉色凝重

2019-07-25 16:37

劉泰英欠債住家被聲請法拍 今天停拍原因曝光！

2019-07-25 18:02

普濟堂關公生廟會 大溪分局警力展示

2019-07-25 19:38

偷水果被當場逮到 單親媽求警「別跟我孩子說」

2019-07-25 17:23

疑太熱躲太陽 婦人扔下機車落跑

2019-07-26 12:02

影／充氣獨木舟橫渡小琉球 6大3小上演海上驚魂記

2019-07-25 16:54

散佈「蔡英文送海地45億」假訊息 警方約談3男子

2019-07-25 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top