愛子被撞死母患憂鬱症 酒駕台商賠9百萬仍要關3年10月

2019-07-26 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子莊豐銘3年前酒後開車上路，跨越雙黃線左轉撞倒騎機車的郭姓男子，導致郭顱內出血、顏面骨折等，送醫仍不治身亡；莊撞到人後未停車查看，反而開車回家休息，2小時後才被警方查獲，他賠償900萬元換得和解，台中高分院更一審仍依酒駕致人於死等罪判刑3年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，莊2016年8月4日中午在苗栗縣某快炒店喝威士忌，結束後先開車送朋友回家，他之後想開車回台中住處，未料途中貿然跨越雙黃線，占用來車道搶先左轉，撞倒騎車到超商打工的郭，郭頭部外傷、顏面骨折、右臂變形，送醫急救仍因顱內出血不治。

莊犯案後未停車查看，直接駛離現場逃逸，隨即回家休息，直到警方調監視器畫面，循線找到他，酒測值高達0.8毫克。他坦承犯行，事後賠償家屬900萬元達成和解。

一審認為，莊沒有前科，一時失慮犯罪，犯後坦承犯行又有悔意，並已賠錢給郭的父母，符合刑法第59條予以減刑，輕判2年徒刑，緩刑5年；莊、檢方不服軍提起上訴。二審改判3年10月徒刑，莊再度上訴，最高法院認為仍有調查不完備之處，撤銷判決發回更審。

更一審認為，郭正值青春年華就驟然離世，讓父母承受喪子之痛，再也沒有親子互動機會，和樂幸福家庭破算，傷痛難以痊癒，父母也親筆寫信給法官，認為莊的犯行若從輕量刑，難以令人接受。

法官考量，莊積極和家屬和解，部分原因是想要聲請解除限制出境，以利交接在大陸的事業；賠償900萬元是在履行民事責任，和情堪憫恕的犯後態度，難以劃上等號。若以莊賠償900萬元就予以減刑，無意是讓經濟能力較佳的人得以用高額賠償逃過重型處罰，如此對於頓失親人的家屬情何以堪？認為不得讓莊減刑。

判決指出，考量莊犯後，郭母因為頓失愛子，而產生憂鬱情緒適應障礙，傷痛至今難以痊癒，莊的危害均屬重大，依酒駕致人於死等罪判刑3年10月，最高法院駁回上訴確定。 示意圖／ingimage 分享 facebook

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