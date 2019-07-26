聚合發4大建案收入110億 陳世坤等逃稅2億餘元被判刑

2019-07-26 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市聚合發建設公司老闆陳世坤等人，為逃稅隱匿公司經濟交易實質內容，將公司內帳記載在「A公司」，以聚合發公司出面購置土地，卻登記在陳世坤等人名下，再與公司簽立「合建分售」，銷售獨秀、香禔、榮耀、夏麗宮等建案，營建收入共110億餘元，故意遺漏出售土地增益收入，逃稅2億944萬餘元。

台中地院昨依違反商業會計法、違反稅捐稽徵法等罪，將聚合發建設公司老闆陳世坤判刑3年2月、陳世坤擔任董事的妻子陳素娟判刑1年10 月、總經理兼董事的祁興國判刑2年3月、董事長特助陳淑陵1年、會計陳淑鳳9月，並沒收聚合發建設公司犯罪所得2億944萬餘元。

法官審理時，陳世坤等人否認自2011年起至2015年12月31日止，填製不實會計憑證及故意遺漏會計事項不為紀錄，致使財務報表發生不實結果，藉以聚合發逃稅。陳世坤否認犯罪，辯資金均是他及地主個人的錢，檢察官起訴違反稅捐稽徵法、商業會計起都是不實指控。法官不採信，予以判罪。

行政庭長楊文廣表示，檢方起訴陳世坤等人業務侵占公司資產百餘億元，這一部分法官查出款項幾乎全數歸於聚合發公司，因此這一部分判無罪。至於檢察官扣押陳世坤、陳素娟、祁興國不動產、股權投資、帳戶共62億餘元，法官已發還30億，其餘款項將徵詢檢察官意見後再作處理。

判決書指出，陳世坤等人為逃漏聚合發公司營利事業所得稅，隱匿公司的經濟交易實質內容，將公司內帳記載在陳世坤、祁興國創設的「A公司」，並提供自己的帳戶、同時使用公司及親友的帳戶。

陳世坤指揮進行資金調度，將實際上僅應在聚合發公司帳下執行的資金調度，從2006年至2016年，由聚合發公司出面購買台中市西屯區「獨秀」建案、新竹縣竹北市「香禔」建案、台中市惠民段「榮耀」建案、台中市潭子區「夏麗宮」建案等土地。

假以陳世坤等人名義與原土地所有權人簽約，再由陳世坤指揮所屬安排聚合發公司擔任保證人，或向銀行借款、提供購地基金，再將土地登記為陳世坤、陳素娟、祁興國所有。

隨後陳世坤等3人與聚合發公司分別簽立「合建分售」契約，由陳世坤等人提供土地，聚合發公司興建大樓，將公司開發銷售的「獨秀」等建案的「出售土地增益收入」，原應列入公司的營業收入故意疏漏，致使財務報表的損益表發生不實，而轉列入「A公司」項下。 法官查出，聚合發公司在「獨秀」建案應有35億餘元的土地收、在「香禔」建案應有11億餘元土地收入、在「榮耀」建案應有57億餘元土地收入、在「夏麗宮」土地建案應有6億餘元土地收入。

陳世坤等人，使聚合發公司於2015年度未依法申報8518萬餘元的課稅所得額，逃漏1448萬餘元的營利事業所得稅，另於2011年、2014年度逃漏未分配盈餘加繳10%的營利事業所得稅1億2435萬餘元、及7060萬餘元。