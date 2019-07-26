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甜美女醫師為已婚名醫墮胎 大老婆求償賠95萬元

2019-07-26 10:03聯合報 記者林孟潔╱即時報導

施姓耳鼻喉科美女醫師和顏姓整形外科醫師發生婚外情懷孕，被顏的王姓元配一狀告上法院，刑事部分被依妨害婚姻罪判刑4月徒刑；施女另被提民事求償，法院開庭時，顏曾作證坦承兩人發生19次性行為，細數相關時間地點，台北地方法院日前宣判，判施女應賠償元配95萬元，可上訴。

施女（29歲）先前常上節目談工作甘苦，因長相甜美被封為「甜美醫師」，她與顏姓整形名醫（41歲）發生婚外情。刑事判決指出，2017年4月兩人先是在台中、同年5月又兩度在台北市某旅店、隔月再到林口汽車旅館發生關係，共發生4次性行為。

施女懷孕後，將驗孕棒、超音波照翻拍，夾在生日卡片裡送給顏當紀念。顏則將這份禮物收藏在家中，直到2017年8月妻子整理家務，意外翻出這些「紀念品」，憤而質問丈夫，顏坦承外遇。

施女坦承從2017年3月交往，當時也知道對方已婚，但否認有性關係，但事證明確，兩人均被依通姦、相姦罪嫌起訴。法院審理時，施女認罪強調願意和解，法官審酌後依相姦罪判刑4月，得易科罰金；顏則獲妻子撤告，公訴不受理。

王姓元配提民事求償，民事庭開庭時，她曾親自出庭提出38張照片質問兩人親吻、互舔手指等不正常社交行為發生時間地點，認為兩人從2017年3月至11月交往期間不僅性行為侵害她配偶權。顏作證時坦承共發生19次性行為，由於刑事部分僅認定4次性行為，他說，第一次是兩人在上海見面，住三天，印象深刻，接著在大陸和台灣都有發生性行為；另外在他生日當天、發現有小孩產檢、墮胎後、分手後均有發生性關係。

示意圖／ingimage
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性行為醫師整形
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