太歲頭上動土 男子持棍到派出所找碴判3月

2019-07-26 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



43歲林姓粗工誤以歸仁警分局德南派出所林姓警員洩露女友個資，今年3月17日凌晨3時許酒後持木質長棍前往歸南派出所找警員理論，持棍揮向正在值班的林姓警員，警員見狀連忙用手阻擋，其他值勤同仁聽見打鬥聲也前往制止，當場將林姓粗工逮捕送辦，台南地院認他犯妨害公務執行罪，累犯，處3月徒刑，可上訴。

台南地院審酌，林姓粗工有不能安全駕駛致交通危罪、竊盜等前科，酒後恣意前往派出所，對依法執行職務的值班警員施以強暴行為，其行為顯然蔑視公權力，欠缺法治觀念，實在不應該，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生的危害，及其大學畢業，職業為粗工，家庭經濟狀況勉持，處有期徒刑3月，可易科罰金。