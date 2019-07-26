太歲頭上動土 男子持棍到派出所找碴判3月
43歲林姓粗工誤以歸仁警分局德南派出所林姓警員洩露女友個資，今年3月17日凌晨3時許酒後持木質長棍前往歸南派出所找警員理論，持棍揮向正在值班的林姓警員，警員見狀連忙用手阻擋，其他值勤同仁聽見打鬥聲也前往制止，當場將林姓粗工逮捕送辦，台南地院認他犯妨害公務執行罪，累犯，處3月徒刑，可上訴。
台南地院審酌，林姓粗工有不能安全駕駛致交通危罪、竊盜等前科，酒後恣意前往派出所，對依法執行職務的值班警員施以強暴行為，其行為顯然蔑視公權力，欠缺法治觀念，實在不應該，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生的危害，及其大學畢業，職業為粗工，家庭經濟狀況勉持，處有期徒刑3月，可易科罰金。
判決指出，林姓粗工誤以為歸仁警分局德南派出所林姓警員洩露其女友個資，今年3月17日3時8分，竟持木質長棍前往德南派出所，持棍揮向正在值班負有所內駐地安全維護、械彈無線電交接清點及任務派遣職務的林姓警員，以強暴方式妨害依法執行公務人員執行職務。林姓警員見狀連忙用手阻擋，其他值勤同仁聽見打鬥聲也前往制止，將他當場逮捕，扣押長棍，移送法辦，檢方則依妨害公務罪起訴。
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