火爆男拿原子筆狂刺猛戳 插瞎獄友右眼球被判刑

2019-07-26 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



郭姓男子因案在台北監獄服刑，去年6月15日因房務問題和陳姓獄友起爭執，隔天仍氣憤難平，就持預藏的原子筆朝他頭、臉猛刺，導致他右眼球破裂，痊癒後幾乎失去光感形同失明，法院審酌郭和陳並無仇恨，僅因細故就插瞎他眼睛，依重傷害罪判他有期徒刑4年6個月。

檢警調查，郭（34歲）事發前一晚和陳在舍房內爭吵，經同房其他受刑人勸阻才未發生肢體衝突，但郭仍憤恨不平，隔天早上9點多就拿著2支原子筆到工廠，一看到陳就朝他狂戳猛刺，造成頭、臉多處傷口。

過程中，郭更是不偏不倚刺中陳的右眼，他痛到不停哀號，經監所人員制服郭並緊急將陳送醫，但經手術後，陳仍因爲右眼撕裂傷、眼內組織脫出等，治療後右眼仍幾乎沒有光感，已經達到嚴重減損視能的重傷害程度。

法院審理時，郭均坦承不諱，陳證稱，當天在工廠和其他人聊天，結果郭就拿筆過來插他頭、右眼，且有傷勢照片、醫院診斷證明，院方認為郭已經是成年人，應該清楚雙眼是人體脆弱部位，若遭外力攻擊很可能損害視力，客觀上應該有可預見性。