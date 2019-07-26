大陸女醫師嫁台郎 夫竟外遇已婚女清潔工

2019-07-26 06:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



大陸眼耳鼻咽喉科黃姓女醫師遠嫁來台，與全姓男子結婚，育有兩子；黃女在台灣無法行醫，只能從事居家照顧服務，月收入約2萬元。黃女發現丈夫2016年結識賴姓女清潔工後，兩人關係曖昧，她檢查丈夫手機，發現裡頭有「愛你，老公」、「我安心等待你的歸來」、「老公真厲害」等親暱對話，甚至還拍親密照。黃女跟蹤，發現丈夫和賴女在大街上親吻，氣得提損害賠償訴訟，向賴女求償60萬元。

台北地院衡量雙方經濟、黃姓陸配所受的痛苦、失眠，判賴女須賠償6萬元。黃女和賴女都上訴，高等法院判上訴、附帶上訴均駁回確定。

黃姓陸配在大陸擁有醫師資格證書、醫師執業證書，選擇嫁來台灣後，居家照顧的工作每月僅約2萬元薪酬。賴姓女子已婚，和全姓男子是新店一處社區認識的同事，她說「把全姓男子當弟弟看待」。

黃女指控，除了發現丈夫手機的曖昧對話與照片外，她也親自跟蹤丈夫的行蹤。去年1月中旬清晨6點天還沒亮，黃女便先攔下曾姓司機的計程車，吩咐丈夫晚點會搭公車上班，要求跟追。

一聽到要幫忙抓姦，曾姓司機覺得麻煩，但黃女承諾會補貼車資。曾相當稱職，一路追車、追人，讓黃女目睹到丈夫和賴女摟著肩、親吻、一起買東北大餅和雞肉。曾還下車幫忙照相蒐證。

曾姓司機還繼續幫忙第二次，在捷運永安站錄到全姓人夫與賴姓人妻，一路跟到和平東路市場。

賴姓女子辯稱訊息內容是「開玩笑」，因全心情不好，全便問她可否喚他「老公」、「親愛的」，否認向全示愛，並抱怨「早知道這麼嚴重就不答應請求」。

高院認為，全姓男子有妻兒，賴女結識時就已知道全成婚，簡訊對話「老公昨天很辛苦的開導貝貝」、「老公今天很累吧」、「貝貝想你了」、「老公辛苦你了」與「愛你寶貝」、「老公怕失去貝貝」、「老公愛貝貝」，足見兩人互動親密；況且全裸上身與賴女合影，賴女偎著全左肩，根本不是個有配偶的人適宜舉動。