親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／補助、評審全出包 文化部驚爆投資1億放水流？

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

翁啟惠不服仍申誡 公懲會：未限制他再提再審

2019-07-25 19:49聯合報 記者王宏舜╱即時報導

中研院前院長翁啟惠不服因「未依法據實申報財產」、「未揭露可能發生利益衝突情事」而遭公務員懲戒委員會申誡，提再審之訴，但公懲會18日駁回。翁發聲明指公懲會「未實質深入調查」、「沒有上訴機制，再審之門又極度狹窄，要當事人如何能信服？」，公懲會表示，未限制當事人提再審的次數。

翁啟惠捲入浩鼎案被迫請辭，士林地檢署依貪汙罪起訴，監察院以翁有8項違失彈劾，後來翁無罪確定。但執掌違法、失職公務員懲戒的公務員懲戒委員會，與最高法院、最高行政法院同為我國終審法院，刑事無罪不代表公懲會不能懲戒。

公懲會認為，翁啟惠2012年12月23日向監察院申報財產，未據實申報以漢通公司代表人鄭秀珍名義擁有的529張浩鼎股票，他的答辯書也坦承「間接持有」，股票在翁移轉給子女之前，不能認定是子女的。

翁啟惠在再審庭上主張不實申報財產的行政裁罰已獲監院訴願決定撤銷。但士林地院刑事判決認定，台灣浩鼎生技董事長張念慈特助張穗芬負責保管與買賣翁的股票匯款、報稅，文件載明應由翁「繳稅」，證明股票就是翁的。公懲會認為監院訴願決定書不足以動搖原判決。

另在「未揭露利益衝突」部分，翁以鄭秀珍名義取得、女兒翁郁琇所有的浩鼎股票有3529張，是浩鼎的大股東，而2014年中研院與浩鼎簽訂「大規模酵素合成寡醣」案的專屬授權契約，依中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則規定，翁是專屬授權案的創作人，有直接或間接獲利可能。

公懲會表示，翁啟惠不服4月3日原審的申誡判決，提再審之訴後，公懲會採公開方式審理，若翁不服再審判決，可以「再」提再審，再審的次數並沒有限制。

公務員懲戒法規定得提起再審之訴的情形為：

一、適用法規顯有錯誤。

二、判決合議庭之組織不合法。

三、依法律或裁定應迴避之委員參與裁判。

四、參與裁判之委員關於該訴訟違背職務，犯刑事上之罪已經證明，或關於該訴訟違背職務受懲戒處分，足以影響原判決。

五、原判決所憑之證言、鑑定、通譯或證物經確定判決，證明其為虛偽或偽造、變造。

六、同一行為其後經不起訴處分確定，或為判決基礎之刑事判決，依其後之確定裁判已變更。

七、發現確實之新證據，足認應變更原判決。

八、就足以影響原判決之重要證據，漏未斟酌。

九、確定判決所適用之法律或命令，經司法院大法官解釋為牴觸憲法。

法界人士指出，翁這次提再審的理由是第一、七、八項，這三點也是最多人提再審的理由。就翁案而言，與第二、三、四、五、六、九項無關，再審之訴已就翁啟惠的主張調查，若翁再堅持相同的理由，公懲會可能會以公懲法第68條裁定駁回；要開啟再審，必須檢視是否合法、有無理由。

翁啟惠。 圖／聯合報系資料照片
翁啟惠。 圖／聯合報系資料照片
分享

翁啟惠公務員中研院
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

竹田鄉長傅民雄凌晨聲押獲准 屏縣已有3名鄉長被收押

2019-07-25 18:04

不服33筆政治檔案移歸國有 國民黨聲請停止執行遭駁回

2019-07-25 18:54

科員被控收賄判刑 移民署：主動調查勿枉勿縱

2019-07-25 18:38

7月酒駕重罰上路 台中市累計已罰1100萬元以上

2019-07-25 18:27

劉泰英欠債住家被聲請法拍 今天停拍原因曝光！

2019-07-25 18:02

涉A助理補助款 新北議員遭約談凌晨40萬交保

2019-07-25 17:32

1228噸廢棄物非法傾倒閒置土地 3環保載運公司遭起訴

2019-07-25 17:03

泰山姊弟雙屍案 涉案父死亡不起訴

2019-07-25 15:41

陸女非法打工被抓 移民署科員被控收錢不辦事判10月

2019-07-25 15:27

新北市議員涉浮報助理費 40萬元交保

2019-07-25 15:25

不給看包包就是車手？警靠「感覺」盤查被法院打臉

2019-07-25 14:03

網傳蔡英文送海地45億假訊息 刑事局查獲3人究辦

2019-07-25 13:44

9合一查賄 嘉義地檢績效全國第一

2019-07-25 13:40

散佈「蔡英文送海地45億」假訊息 警方約談3男子

2019-07-25 13:33

拿工業強酸泡海參裝高檔貨 老闆無罪變1年刑

2019-07-25 13:32

社團網友紛紛「+1」她狂撈2.5億 判14年、吐錢

2019-07-25 12:28

黑心海帶案改判1年刑 合議庭：食品不能用工業原料

2019-07-25 12:26

黑心醫師未檢查打牛奶針 3名毒癮病患死亡判6年

2019-07-25 11:35

仁愛院區醫生涉醫糾 「未違醫療常規」改判無罪

2019-07-25 11:02

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

婦嗆警「做黑的」判無罪 法官：尚未逾越合理範圍

2019-07-25 10:57

賣化工「黑心海帶」 負責人夫妻更審改判1年

2019-07-25 10:19

影／罵李婉鈺被訴 館長：我一定是認為我沒有錯啊！

2019-07-25 10:15

人行道崎嶇害輪椅婦摔傷 法院判北市府賠32萬元

2019-07-25 00:42

2證人不知情 老少戀高調結婚判無效

2019-07-25 00:39

打入台積電供應鏈 竊密投靠陸商5人起訴

2019-07-25 00:12

台灣巴斯夫遭陸挖角 五員工竊機密被起訴

2019-07-24 23:51

5片牛肉和SKII賄賂獄官？王令麟：最好笑行賄案

2019-07-24 20:40

開BMW載妹被老婆VOLVO輾壓 男子也觸法被起訴

2019-07-24 20:05

「旅店宅」惹議 住戶怒告建商施詐、求解約卻吞敗訴

2019-07-24 19:37

手機不明簡訊「有詐」 有民眾點擊遭詐近萬元

2019-07-24 17:18

學不乖？他辱警被判有罪 這回竟嗆檢：要打架是不是

2019-07-24 16:57

王炳忠違反國安法案開庭 律師轟檢：胡說八道荒唐可笑

2019-07-24 16:07

提高人民法律素養 法官：TED式演說值得推廣

2019-07-24 14:41

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

離婚分手炮 妻剪掉陰莖沖進馬桶 夫嚇喊殺人了

2019-07-25 14:09

影／耕耘機把七旬老農「種進田裡」 妻子崩潰全程目睹

2019-07-25 11:32

持西瓜刀砍副局長 新北市府女辦事員遭壓制奪刀

2019-07-25 09:23

7男女扛鋼瓶上KTV 吸笑氣開趴茫酥酥警上門渾不知

2019-07-25 09:33

中山高死亡車禍 女賓士駕駛下車說了一句話就遭撞

2019-07-25 11:02

女子駕賓士遭擦撞 下車查看被BMW撞飛不治

2019-07-24 23:20

網傳蔡英文送海地45億假訊息 刑事局查獲3人究辦

2019-07-25 13:44

影／女員工持西瓜刀闖新北市勞工局 欲找副局長輸贏

2019-07-25 10:20

宜蘭救護車深夜車禍 病人亡、救護員3人傷

2019-07-25 09:04

外海丟24廢油桶船長被逮竟稱嫌礙眼 當時海龜浮出換氣

2019-07-25 18:40

竹田鄉長傅民雄凌晨聲押獲准 屏縣已有3名鄉長被收押

2019-07-25 18:04

影／罵李婉鈺被訴 館長：我一定是認為我沒有錯啊！

2019-07-25 10:15

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

23廢油桶被丟海 基市府：潛水天堂險釀生態悲劇

2019-07-25 07:04

不滿管教嘮叨…少女砍傷母 持刀追殺300公尺

2019-07-25 00:31

少女嘿咻懷孕老爸控告 她不願提告說還是朋友

2019-07-25 07:42

影／女辦事員持刀追砍副局長 新北市府重新檢討安全體系

2019-07-25 11:03

女賓士駕駛國道車禍下車查看 遭撞送醫不治

2019-07-25 00:58

前方急煞車 國安局總統維安車隊環東大道追撞

2019-07-25 13:50

社團網友紛紛「+1」她狂撈2.5億 判14年、吐錢

2019-07-25 12:28

男子昨獨自到龍洞潛水未上岸 今持續搜救

2019-07-25 08:20

仁愛院區醫生涉醫糾 「未違醫療常規」改判無罪

2019-07-25 11:02

七旬老農疑操作不當捲入耕耘機 慘死田中央

2019-07-25 09:01

特勤走私菸風波未了 國安局車隊又發生車禍

2019-07-25 13:07

玷汙女學生 辯「國小畢業」不會分性侵、性交

2019-07-25 07:42

網路PO金條照片炫富名醫 原來還有這種糗事

2019-07-25 13:42

九州玩七天看清朋友 合搭機場接送1200只想付200

2019-07-25 11:57

影／捕蜂拖10天宜婦遭蜂螫亡 縣府：要配合台電斷電

2019-07-25 11:09

影／死亡車禍撞擊瞬間 老婦噴飛10多公尺亡

2019-07-25 11:15

國一民雄匝道口女子倒地無生命跡象 送醫急救中

2019-07-24 21:55

台61縣線西段追撞車禍 7人送醫工程人員搶救中

2019-07-25 10:58

中年男打高爾夫昏倒無生命跡象 警消線上指導救回一命

2019-07-25 16:51

不給看包包就是車手？警靠「感覺」盤查被法院打臉

2019-07-25 14:03

變態父親6度猥褻女兒 竟以會上新聞恫嚇不能講

2019-07-24 21:29

壯男車禍躺平 靠10人扶上擔架送醫

2019-07-25 10:36

多年前偷百元鮮魚 良心不安寄千元鈔「加倍奉還」

2019-07-25 15:38

黑心醫師未檢查打牛奶針 3名毒癮病患死亡判6年

2019-07-25 11:35

5片牛肉和SKII賄賂獄官？王令麟：最好笑行賄案

2019-07-24 20:40

北市發生死亡車禍 老婦晨運回家卻遭小貨車撞死

2019-07-25 10:07

砸3萬4網購「獅子王」門票孝敬媽媽 拿到票才發現真相

2019-07-25 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top