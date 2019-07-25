恐怖男只要出獄就性侵女子 這次出獄2月又犯被重判

2019-07-25 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



徐春華犯下多起性侵案，今年3月剛出獄，2個月內又性侵內湖女屋主，被法官判處10年6月徒刑。記者蔡翼謙／翻攝 分享 facebook 55歲徐春華犯下多起性侵案，每次出獄不久又性侵女子，他2012年才因強姦案服滿出監，2個月內又企圖性侵女子及另名少婦，2起加重強制性交未遂罪，共被判6年刑期。豈料，徐在今年3月出監，5月又闖入北市內湖民宅性侵女屋主，被檢方起訴。士林地院認為，徐嚴重危害社會治安，有隔離必要，再判他10年6月重刑。

士林地院法官指出，徐春華是性侵累犯，1984年因妨害性自主案件入獄4年多，1998年出獄後，隔年又性侵女子被判8年刑期，1997年3月再度出獄，2個月內又犯下強姦罪被判10年，出獄後，又在2012年犯下2起加重強制性交未遂罪，被判6年刑期。

判決書指出，徐今年5月1日深夜，在北市內湖一處公園逗留，接著跑到防火巷內小便，卻見上方2樓民宅陽台窗戶未關，心生歹念爬入住家行竊；闖入後，徐先到廚房竊取菜刀，以便行竊時防身，此時，他從臥室門縫見女屋主在睡覺，竟起色心闖入，用菜刀威脅她「不要叫，配合就不會傷害妳」，接著對女屋主強制性交得逞。

女屋主過程中仍遭菜刀畫傷，待徐男逞完獸慾離開，立刻告知朋友，接著到內湖分局報警提告，並到醫院驗傷。驗傷結果顯示，女子私處有多處挫傷，肛門也有撕裂傷。士林地檢署依驗傷報告書、DNA鑑定結果等證據，將徐起訴。

徐春華坦承，當時看到女子在床上睡，突然想對她強制性交，因女子不斷掙扎，她的手才被放在旁邊的菜刀畫傷，「我警告她，不要動就不會傷害妳」，女子果然不動。法官審酌，徐今年3月服刑完畢，2個月內又性侵害女子，顯然嚴重危害社會治安、婦女安全，有長期與社會隔離必要，重判他10年6月刑期，全案可上訴。