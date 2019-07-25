不服33筆政治檔案移歸國有 國民黨聲請停止執行遭駁回

2019-07-25 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



促轉會。本報資料照片 分享 facebook 依據促進正義轉型條例規定，各政黨擁有之「政治檔案」應收歸國有。行政院促進轉型正義委員會5月宣布，國民黨應將33筆有關228事件等相關政治檔案移交給檔案局，收歸國有；國民黨不服申請復查，仍未有結果，而國民黨直接向台北高等行政法院聲請停止執行，北高行今天裁定駁回聲請，可抗告。

國民黨去年10月向促轉會提出檔案清冊，共有4萬3095筆檔案，而促轉會5月3日宣布，已經認定2萬筆並非政治檔案，予以排除，另有33筆檔案被認定為政治檔案，依法要移交國有，國民黨應在處分書送達30天內，將33筆檔案原件移交給國發會檔案管理局。

檔案內容包括228事件發生當時，國民政府、民間各界對事件的處理意見、決策，特定人士於事件期間活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制建立及施行，包括1945年8月15日以後政府機關頒定的法律命令，政黨舉行的會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等相關檔案、文件與紀錄。促轉會認為符合促進轉型正義條例第三條第二款對政治檔案之定義。

國民黨不服促轉會處分，已向促轉會申請復查，仍在復查程序中，尚未做成復查決定，而國民黨直接向台北高等行政法院聲請停止執行原處分。北高行指出，檔案局負責保管國家檔案，相關作業標準、技術、設施和環境，均達國際檔案管理作業水準，可以確保檔案移交給檔案局後，不會造成檔案毀損，或有「難以回復損害」的狀況。

北高行表示，檔案局2000年起籌備至今，已完成超過21公里長的檔案，也接受國家文化總會等35個機構或個人捐贈檔案超過100公尺，累積豐富檔案移轉作業實務經驗。因此，認為促轉會抗辯相關政治檔案移交給檔案局，不會發生「難以回復損害」有理由。另外，國民黨並沒有闡明檔案若移交給檔案局，會有何「難以回復損害」之情事，認為國民黨聲請與法不符。

裁定理由指出，考量相關檔案是屬於私有財產，但促轉會將檔案納入檔案法管理使用，是事屬公益，原處分只要求將檔案移歸檔案局，檔案也不會因此滅失，因此難認國民黨利益影響重大，聲請不符合急迫情事要件。

最後，北高行裁定指出，依照行政訴訟法規定，向法院聲請停止執行，必須情況緊急；國民黨不服促轉會處分，今年6月3日已向促轉會申請復查，而促轉會也陳明國民黨迄未向他們申請停止執行。國民黨也未釋明處分有何情況緊急，非即時由行政法院處理，則有難以救濟情形，因此本件國民黨聲請難認有權利保護必要，認定國民黨聲請與停止執行要件不符，駁回聲請，可抗告。