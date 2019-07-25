7月酒駕重罰上路 台中市累計已罰1100萬元以上

2019-07-25 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



7月1日起酒駕修法重罰上路，台中市警局統計迄今取締酒後駕車750件，25天累積罰鍰已達至少1100萬元以上。圖／台中市警局提供 分享 facebook 酒駕加重處罰7月新制上路，台中市警局統計，修法上路至今天25日止，全市同步取締酒駕路檢專案勤務6次，取締酒後駕車750件，不到1個月罰鍰估計已達新台幣1100萬元以上。副市長陳子敬今天在道安會報上說，「台中酒駕問題在媒體出現頻率太高，絕對零容忍」。

台中市交通事件裁決處指出，今年4月15日至24日配合法務部強制執行酒毒駕罰緩催繳專案，短短10天執行52個班次，催討了102件被拒絕繳交的罰款，最後仍有37筆不動產被查封，要面臨被法院拍賣，至7月17日收到740萬元罰款，這些催繳是只要6個月未到案，立即開裁處分。

交通裁決處指出，有一名遭罰的男子被執行官找上門要查封房屋，男子才二話不說立刻掏出現金，湊足9萬元繳清罰緩，執行官都搖頭，「不到黃河心不死，別以為不繳也沒關係」。

7月1日酒駕修法上路到現在，台中市酒駕臨檢多少次？抓到幾件？市警局說出驚人數據，短短25天就取締了750件，罰金達1100萬元以上；加重累犯罰則後，酒駕2次以上累犯有10件，罰鍰126萬。另外，酒駕同車共責被連坐裁罰有40件，累計2萬4000元罰鍰。