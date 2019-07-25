竹田鄉長傅民雄凌晨聲押獲准 屏縣已有3名鄉長被收押

2019-07-25 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣竹田鄉長傅民雄今天凌晨遭聲押獲准。圖／本報資料照 分享 facebook 屏東地檢署調查佳冬、竹田鄉公所工程弊案，繼收押佳冬鄉長龔日光後，今天凌晨聲押竹田鄉長傅民雄獲准，工程弊案有向上升高的可能，縣府已指派前萬巒鄉長林碧乾代理鄉長，26日上午10點在竹田鄉公所辦理交接。

不過本屆鄉鎮長才剛上任半年，屏東縣已有佳冬、崁頂及竹田三鄉的鄉長被羈押，消息傳出，再度引起政壇議論紛紛。

屏東地檢署是於去年偵辦麟洛鄉公所工程弊案時，發現涉案廠商也同時在竹田、佳冬等鄉有工程，兩鄉都有公務員疑似收受賄賂。

屏東地檢署立即指派檢察官李仲仁成立專案小組追查，今年5月初由檢察官指揮警方及調查站，同步搜索兩鄉公所辦公室及相關人員處所，扣押相關資料，傳喚被告等人到案。

檢察官當時在訊後認定傅民雄、龔日光涉嫌利用鄉公所的工程案收受廠商賄賂，觸犯貪汙治罪條例，諭令各以20萬元交保，另外周姓及林姓包商各以15萬元及5萬元交保。

當時傅民雄曾對外說自己絕對清白，不過近日案情持續升高，佳冬鄉長龔日光已於日前被收押，周姓包商也被收押，檢察官昨天再度偵訊竹田鄉長傅民雄，今天凌晨向法院聲押獲准。屏東地檢署對外還是偵查不公開，不過全案發展，與立委黃國昌揭弊是否有關，已引起政壇議論紛紛。