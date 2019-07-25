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劉泰英欠債住家被聲請法拍 今天停拍原因曝光！

2019-07-25 18:02聯合報 記者林孟潔╱即時報導

劉泰英。本報資料照片
劉泰英。本報資料照片
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國民黨投資事業管理委員會前主委、中華開發前董事長劉泰英因積欠上千萬債務，他名下位於台北市大安區大安路一段的房產，已被聲請法拍。台北地方法院原訂今天下午3點進行第一次拍賣，底價為6950萬元，但法院本月5日公告停拍，原因是有債權人聲請延緩執行拍賣。

法院指出，本案因為債權人聲請延緩執行拍賣，而其他併案債權人也對延緩執行沒有意見，因此本案停拍。

據了解，劉泰英和兒子劉昭毅積欠「祥宬公司」、吳姓男子共1200萬元，而被聲請強致執行；劉泰英、劉昭毅雖也積欠三三企業交流會理事長許勝雄180萬元，但許目前仍不是此法拍案件的債權人。

根據法拍公告顯示，位於大安路一段145號7樓的房產約58坪，登記在劉泰英名下，目前仍是劉泰英自住使用，一拍底價為6950萬元，原訂於7月25日下午拍賣。據悉，債權人為祥宬公司、吳姓男子，而抵押權人為元大銀行，若房產順利法拍，金額將優先由抵押權人受償。

經查，劉昭毅掛名董事長的昌泰資產管理公司、昌泰投資顧問公司，和劉泰英共同積欠祥宬公司950萬元，台北地方法院去年3年29日裁准支付命令；劉泰英、劉昭毅2017年5月17日共同簽發250萬元本票給吳姓男子，但遲遲未付款，吳男向法院聲請強制執行，去年11月28日獲准。

劉泰英法拍北市
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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