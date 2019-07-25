親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

5-6月統一發票開獎 有人買麵包成千萬富翁

滑冰／否認我方放棄主辦 冰協：受隱性國際壓力

1228噸廢棄物非法傾倒閒置土地 3環保載運公司遭起訴

2019-07-25 17:03聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

桃園市鴻豐、柏德兩家公司跨足環保事業，卻委託非法載運業者代為清運，遭檢警查獲其將...
桃園市鴻豐、柏德兩家公司跨足環保事業，卻委託非法載運業者代為清運，遭檢警查獲其將有害事業廢棄物貯放高雄市仁武一處閒置土地，涉案業者遭橋頭地檢署依法起訴。記者賴郁薇／攝影
分享
高雄市仁武一處閒置土地遭踢爆囤放有大量廢棄NG食品包裝外層塑膠模、及不明黃色廢棄粉末，初步估算多達1228公噸，當中廢棄粉末經採樣，還檢驗出銅含量超標，應屬有害事業廢棄物。檢警據報循線追查，查獲桃園市鴻豐、柏德兩家公司跨足環保事業，對外收取廢棄物後，卻委託不具廢棄物清除許可的高雄鼎發公司業者協助清運，3家公司涉嫌違反廢棄物清理法，遭檢方起訴。

起訴指出，鴻豐、柏德公司在2015至2016年間，陸續以不等價格，向某工業公司收取即將淘汰的塑膠模包裝材及廢料，簽約承攬協助清除食品、醫藥生技事業廢棄物業務，包括棉花纖維、塑膠、太空包裝等事業廢棄物，多次派車將廢棄物載運至桃園市觀音區倉庫及附近停車場囤放。

鴻豐公司梁姓負責人將廢棄物整理分類後，再委託不具有清運資格的高雄鼎發公司協助非法清除，將無法回收或變賣的廢棄塑膠模、不明黃色粉末廢棄物運至高雄市林園區某處空地貯存，後來因遭環保局裁罰，才又輾轉將廢棄物運往高雄市仁武區一處閒置土地棄置；貨運業者因此得到24萬2千元報酬。

橋頭地檢署據報，隨即指揮保安警察第七總隊第三大隊、環保署南區督察大隊組成專案小組偵辦。經循線偵辦、檢驗，桃園市、高雄市兩處貯存的廢棄物分別驗出鋇、銅含量超標，屬於有害事業廢棄物，且光仁武一處，就貯放近1228公噸廢棄物。

檢方近日偵結，認定鴻豐、柏德、鼎發三家公司涉嫌違反廢棄物清理法，犯有未依許可內容從事廢棄物清除、不實申報等罪嫌，依法提起公訴。

廢棄物高雄市超標
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

涉Ａ助理補助款 新北議員遭約談凌晨40萬交保

2019-07-25 17:32

泰山姊弟雙屍案 涉案父死亡不起訴

2019-07-25 15:41

陸女非法打工被抓 移民署科員被控收錢不辦事判10月

2019-07-25 15:27

新北市議員涉浮報助理費 40萬元交保

2019-07-25 15:25

不給看包包就是車手？警靠「感覺」盤查被法院打臉

2019-07-25 14:03

網傳蔡英文送海地45億假訊息 刑事局查獲3人究辦

2019-07-25 13:44

9合一查賄 嘉義地檢績效全國第一

2019-07-25 13:40

散佈「蔡英文送海地45億」假訊息 警方約談3男子

2019-07-25 13:33

拿工業強酸泡海參裝高檔貨 老闆無罪變1年刑

2019-07-25 13:32

社團網友紛紛「+1」她狂撈2.5億 判14年、吐錢

2019-07-25 12:28

黑心海帶案改判1年刑 合議庭：食品不能用工業原料

2019-07-25 12:26

黑心醫師未檢查打牛奶針 3名毒癮病患死亡判6年

2019-07-25 11:35

仁愛院區醫生涉醫糾 「未違醫療常規」改判無罪

2019-07-25 11:02

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

婦嗆警「做黑的」判無罪 法官：尚未逾越合理範圍

2019-07-25 10:57

賣化工「黑心海帶」 負責人夫妻更審改判1年

2019-07-25 10:19

影／罵李婉鈺被訴 館長：我一定是認為我沒有錯啊！

2019-07-25 10:15

人行道崎嶇害輪椅婦摔傷 法院判北市府賠32萬元

2019-07-25 00:42

2證人不知情 老少戀高調結婚判無效

2019-07-25 00:39

打入台積電供應鏈 竊密投靠陸商5人起訴

2019-07-25 00:12

台灣巴斯夫遭陸挖角 五員工竊機密被起訴

2019-07-24 23:51

5片牛肉和SKII賄賂獄官？王令麟：最好笑行賄案

2019-07-24 20:40

開BMW載妹被老婆VOLVO輾壓 男子也觸法被起訴

2019-07-24 20:05

「旅店宅」惹議 住戶怒告建商施詐、求解約卻吞敗訴

2019-07-24 19:37

手機不明簡訊「有詐」 有民眾點擊遭詐近萬元

2019-07-24 17:18

學不乖？他辱警被判有罪 這回竟嗆檢：要打架是不是

2019-07-24 16:57

王炳忠違反國安法案開庭 律師轟檢：胡說八道荒唐可笑

2019-07-24 16:07

提高人民法律素養 法官：TED式演說值得推廣

2019-07-24 14:41

命理師嫁大37歲里長旋變「遺孀」 結婚缺證人判無效

2019-07-24 13:39

前主播母坐輪椅因路不平摔傷 北市府須賠32萬

2019-07-24 12:42

通霄鎮長被訴涉賄選、當選無效 民刑事一審都沒事

2019-07-24 12:27

逆子弒父又棄屍遭起訴並求處極刑

2019-07-24 12:26

驗屍也要靠關係？前檢察官：應付人情世故最難

2019-07-24 12:01

男控遭警毆腹摑臉刑求 檢方不起訴

2019-07-24 11:57

合法掩飾非法 屏東查獲違法輸入動物用禁藥近6000公斤

2019-07-24 11:53

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

影／耕耘機把七旬老農「種進田裡」 妻子崩潰全程目睹

2019-07-25 11:32

矮於175公分「差幾公分送幾片肉」 火鍋店優惠引網友暴動

2019-07-24 19:34

持西瓜刀砍副局長 新北市府女辦事員遭壓制奪刀

2019-07-25 09:23

「不要出嫁！」硬漢父在女兒結婚時痛哭 場面令人鼻酸

2019-07-24 20:18

離婚分手炮 妻剪掉陰莖沖進馬桶 夫嚇喊殺人了

2019-07-25 14:09

7男女扛鋼瓶上KTV 吸笑氣開趴茫酥酥警上門渾不知

2019-07-25 09:33

女子駕賓士遭擦撞 下車查看被BMW撞飛不治

2019-07-24 23:20

女友澳洲打工嫌太累 到情色按摩店「擠牛奶」讚錢多

2019-07-24 18:50

中山高死亡車禍 女賓士駕駛下車說了一句話就遭撞

2019-07-25 11:02

網傳蔡英文送海地45億假訊息 刑事局查獲3人究辦

2019-07-25 13:44

影／女員工持西瓜刀闖新北市勞工局 欲找副局長輸贏

2019-07-25 10:20

影／投資失利 「超跑達人」一車多賣涉詐上億元

2019-07-24 18:52

宜蘭救護車深夜車禍 病人亡、救護員3人傷

2019-07-25 09:04

影／罵李婉鈺被訴 館長：我一定是認為我沒有錯啊！

2019-07-25 10:15

疑不滿管教 女兒持西瓜刀狠砍媽媽2刀

2019-07-24 18:34

不滿管教嘮叨…少女砍傷母 持刀追殺300公尺

2019-07-25 00:31

23廢油桶被丟海 基市府：潛水天堂險釀生態悲劇

2019-07-25 07:04

反駁性騷擾指控 說人妻「脫光光我也不要」不起訴

2019-07-24 18:41

少女嘿咻懷孕老爸控告 她不願提告說還是朋友

2019-07-25 07:42

影／女辦事員持刀追砍副局長 新北市府重新檢討安全體系

2019-07-25 11:03

男子鼻頭浮潛約中午吃飯爽約 友人急報警

2019-07-24 20:19

女賓士駕駛國道車禍下車查看 遭撞送醫不治

2019-07-25 00:58

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

社團網友紛紛「+1」她狂撈2.5億 判14年、吐錢

2019-07-25 12:28

男子昨獨自到龍洞潛水未上岸 今持續搜救

2019-07-25 08:20

特勤走私菸風波未了 國安局車隊又發生車禍

2019-07-25 13:07

前方急煞車 國安局總統維安車隊環東大道追撞

2019-07-25 13:50

七旬老農疑操作不當捲入耕耘機 慘死田中央

2019-07-25 09:01

網路PO金條照片炫富名醫 原來還有這種糗事

2019-07-25 13:42

九州玩七天看清朋友 合搭機場接送1200只想付200

2019-07-25 11:57

仁愛院區醫生涉醫糾 「未違醫療常規」改判無罪

2019-07-25 11:02

玷汙女學生 辯「國小畢業」不會分性侵、性交

2019-07-25 07:42

影／捕蜂拖10天宜婦遭蜂螫亡 縣府：要配合台電斷電

2019-07-25 11:09

國一民雄匝道口女子倒地無生命跡象 送醫急救中

2019-07-24 21:55

影／死亡車禍撞擊瞬間 老婦噴飛10多公尺亡

2019-07-25 11:15

台61縣線西段追撞車禍 7人送醫工程人員搶救中

2019-07-25 10:58

壯男車禍躺平 靠10人扶上擔架送醫

2019-07-25 10:36

變態父親6度猥褻女兒 竟以會上新聞恫嚇不能講

2019-07-24 21:29

安親班幼童戶外教學走失崩潰哭 金山警安撫助歸隊

2019-07-24 20:03

5片牛肉和SKII賄賂獄官？王令麟：最好笑行賄案

2019-07-24 20:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top