1228噸廢棄物非法傾倒閒置土地 3環保載運公司遭起訴

2019-07-25 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



桃園市鴻豐、柏德兩家公司跨足環保事業，卻委託非法載運業者代為清運，遭檢警查獲其將有害事業廢棄物貯放高雄市仁武一處閒置土地，涉案業者遭橋頭地檢署依法起訴。記者賴郁薇／攝影 分享 facebook 高雄市仁武一處閒置土地遭踢爆囤放有大量廢棄NG食品包裝外層塑膠模、及不明黃色廢棄粉末，初步估算多達1228公噸，當中廢棄粉末經採樣，還檢驗出銅含量超標，應屬有害事業廢棄物。檢警據報循線追查，查獲桃園市鴻豐、柏德兩家公司跨足環保事業，對外收取廢棄物後，卻委託不具廢棄物清除許可的高雄鼎發公司業者協助清運，3家公司涉嫌違反廢棄物清理法，遭檢方起訴。

起訴指出，鴻豐、柏德公司在2015至2016年間，陸續以不等價格，向某工業公司收取即將淘汰的塑膠模包裝材及廢料，簽約承攬協助清除食品、醫藥生技事業廢棄物業務，包括棉花纖維、塑膠、太空包裝等事業廢棄物，多次派車將廢棄物載運至桃園市觀音區倉庫及附近停車場囤放。

鴻豐公司梁姓負責人將廢棄物整理分類後，再委託不具有清運資格的高雄鼎發公司協助非法清除，將無法回收或變賣的廢棄塑膠模、不明黃色粉末廢棄物運至高雄市林園區某處空地貯存，後來因遭環保局裁罰，才又輾轉將廢棄物運往高雄市仁武區一處閒置土地棄置；貨運業者因此得到24萬2千元報酬。

橋頭地檢署據報，隨即指揮保安警察第七總隊第三大隊、環保署南區督察大隊組成專案小組偵辦。經循線偵辦、檢驗，桃園市、高雄市兩處貯存的廢棄物分別驗出鋇、銅含量超標，屬於有害事業廢棄物，且光仁武一處，就貯放近1228公噸廢棄物。

檢方近日偵結，認定鴻豐、柏德、鼎發三家公司涉嫌違反廢棄物清理法，犯有未依許可內容從事廢棄物清除、不實申報等罪嫌，依法提起公訴。