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【重磅快評】蔡英文斷尾求生 私菸案權貴辦不了一個？

陸女非法打工被抓 移民署科員被控收錢不辦事判10月

2019-07-25 15:27聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南地院合議庭認楊貪汙部分無罪，認他共同犯行使業務上登載不實罪，處10月徒刑，可...
台南地院合議庭認楊貪汙部分無罪，認他共同犯行使業務上登載不實罪，處10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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移民署台南市專勤隊前楊姓科員2年多前在台中KTV查獲大陸籍關姓女子非法打工並偽造來台觀光證明，臨時收容期間情緒不穩，楊 數度前往關心，遞交名片給關女，關女弟弟獲訊後來台找上楊幫忙，趁機將現金8萬元放置轎車上，關女經台中地院處3月徒刑遣返出境，關女弟弟認不如預期傳簡訊要求返錢，揚言揭弊，楊才向隊上報告，還找上一宮廟開立證明，辯稱8萬元已捐做香油錢，案經廉政署送辦，台南地院認楊共同犯行使業務上登載不實罪，處10月徒刑，可上訴。

案發後，楊已從台南市專勤隊調到嘉義市服務站服務。移民署嘉義市服務站表示，有關楊案的原委並不清楚，不便對外發言。

台南地院合議庭審酌，檢方所舉事證，尚不足以認定被告所為係屬其職務上的行為，更無法得知關的賄款與楊何種職務上行為具有對價關係，楊收受不當利益部分雖有不當及可議之處，而違反公務人員行政規範，但難逕以貪汙重罪相繩。因此，合議庭認貪汙部分無 罪，認楊共同犯行使業務上登載不實罪，處10月徒刑。

合議庭認為，楊除協辦查獲關案件後，即脫離楊管理；身為專勤隊科員職權係針對其自己承辦案件而言，實難一概認為所有關於隊部所有收容、遣返均是楊職務權限內，更何況該案事後已移送台中地檢進行偵辦，更難認楊職權可以就該案件涉及關女收容出境行為進行影響。

楊事實上雖有收下該筆8萬元款項，然與該款項相對楊的職務行為是什麼？關、關女雖一再認為楊收錢不辦事、不守信用，然關交付款項的對價行為、對價關係，依目前卷證實難判斷察明。且無法排除係關主觀上自認為楊為有權限的人，而交付賄款，希望能夠加快關女出境進度。

楊辯稱，他對關女案件沒有允諾關，他只有告知關案件進行的狀態，他完全沒有協助，他只有跟關做說明而已，關來台之前，關女已經移到南投收容所，案件已經不是他辦的職權範圍。他表示，那個東西是丟置給他的，如果他跟關有協調的話，應該有清點的動作，但他沒有。他從關來第一天跟關最後一天，他跟關講的內容都是一樣。

移民署嘉義賄款
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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