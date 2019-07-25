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【重磅快評】蔡英文斷尾求生 私菸案權貴辦不了一個？

新北市議員涉浮報助理費 40萬元交保

2019-07-25 15:25中央社 新北25日電

國民黨籍新北市議員鄭戴麗香（右）涉浮報助理費，檢調人員昨日約談鄭戴麗香、其丈夫及...
國民黨籍新北市議員鄭戴麗香（右）涉浮報助理費，檢調人員昨日約談鄭戴麗香、其丈夫及媳婦到案。 圖／紅樹林有線電視提供
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國民黨籍新北市議員鄭戴麗香涉浮報助理費，檢調人員昨日約談鄭戴麗香、其丈夫及媳婦到案，今天凌晨訊後諭令鄭女以新台幣40萬元、鄭夫20萬元、鄭媳20萬元交保。

新北地檢署調查，鄭戴麗香涉嫌浮報助理費，調查局人員昨天上午搜索其住家，並依涉犯貪污治罪條例利用職務詐取財物、偽造文書等罪約談鄭女到案。

鄭戴麗香的丈夫、協助處理助理薪資費的媳婦也一併送辦。另外，鄭戴麗香的6名助理也以證人身分陸續被通知到案，訊後均請回。

新北地檢署今天凌晨訊後諭令鄭戴麗香以40萬元、鄭夫20萬元、鄭媳20萬元交保。

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