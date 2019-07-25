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你是故意的嗎？運動場上觸身球的法律爭議

不給看包包就是車手？警靠「感覺」盤查被法院打臉

2019-07-25 14:03聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園陳姓男子去年4年27日被警方盤查，他因隨身有保險套、潤滑劑覺得害羞，拒絕給員警看包包發生拉扯，結果被妨害公務罪嫌送辦、起訴；審理時，警方說因陳男年輕、背包包還站在超商前，就「感覺」他是車手，法院認定警方只靠主觀臆測違法查驗身分，陳也無妨害公務犯意，判他無罪。

起訴指出，陳當晚11點多站在超商前，桃園警分局林姓警員、保安大隊上前盤查，陳不配合還推撞林員害他跌倒，檢方依妨害公務罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑；但陳喊冤說，沒有故意推林，但隨即被另2名員警壓制。

林姓警員說，現場為在桃園、八德交界，可能有車手去超商領贓款，請陳出示證件被拒絕，後來保安大隊經過，告知陳說現在車手都是年輕人還有背著包包，所以會對這些特徵加強盤查，所以「當下第一個主觀印象就覺得陳可能是車手」，因為他年輕、背包包，還站在超商前。

林員也認為，通常沒做壞事，請對方拿出來看一下一般人都會配合，但陳卻拒絕，感覺就是要規避一些違法事證，後來還雙手發抖、拒絕搜索想離開，所以判斷陳可能有犯罪。

法院審酌，單就警方依陳看起來年輕、背肩包，站在超商前等，客觀上並無涉犯詐欺或其他嫌疑，也就是無任何實情足以合理懷疑被告有犯罪嫌疑或犯罪之虞，只因這些原因就發動查證身分門檻，是警察主觀臆測恣意盤查，不符合警察職權行使法中對人民查證身分要件。

法官勘驗當時錄音檔，林說「警察職權行使法，有沒有帶證件？」「現在詐騙這麼多，看一下好不好？」陳口頭報身分證字號後，警方不斷重申執行超商職務要看包包，陳質疑，我又不是現行犯，但警方仍堅持看他包包、口袋，林還說「我們可以報檢察官喔，報了什麼都可以搜」等語。

判決指出，司法警察是偵查、犯罪預防第一線，犯罪嫌疑的蛛絲馬跡，高度仰賴過去偵辦經驗、直覺，其功不可沒，但實施犯罪預防、刑事偵查作為多屬於干預基本權，仍須謹守法律授權範圍。

在本案中，林等人欲查看陳男背包內物品，已屬干預基本權行為，林等客觀上未符合法律要件，只可以在徵得陳同意後才能查看，既然陳以明確拒絕，員警就有容忍他離去的義務，因此警方又以此為由，阻止他離去的行為已非依法執行職務，加上陳沒有妨害公務故意，判他無罪。

桃園警分局林姓員警以陳男年輕、背包包，站在超商前等特徵，主觀印象覺得他可能是車手...
桃園警分局林姓員警以陳男年輕、背包包，站在超商前等特徵，主觀印象覺得他可能是車手要求盤查，法院認為不符合警察職權行使法要件。記者曾健祐／攝影
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超商警察妨害公務
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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