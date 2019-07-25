9合一查賄 嘉義地檢績效全國第一

2019-07-25 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



去年九合一大選，嘉義地檢署共起訴280件、238人、查扣現金112萬4千元，在全台地檢署內，反賄選成果獲得特優，而查賄績效為全國第一，嘉義地檢署今天針對明年大選召開期前策略會議，今年度現金查賄仍是重點，假訊息、境外資金、選舉賭盤、暴力介入等情況不可輕忽，「端正選風、禁絕不法」。

嘉義地檢署今年9月底將成立科技偵查指揮中心和雲端反賄數位平台，設計反賄QR code，讓民眾透過管道單一窗口進行檢舉，專責人員受理檢舉，即時處理，全程保密。

根據嘉義地檢署統計，去年九合一選他594件、選偵485件，共計1079件賄選案件，以現金賄選佔大宗，查扣現金112萬4千元，檢察官起訴280件、238人，提起當選無效之訴有14件，法務部日前公布嘉義地檢署去年查賄績效全國第一。

嘉義地檢署見察長繆卓然表示，查察賄選本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，秉持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」的原則與決心，杜絕賄選，達成淨化選風、選賢與能的目標。