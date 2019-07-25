散佈「蔡英文送海地45億」假訊息 警方約談3男子

2019-07-25 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



總統蔡英文日前出訪加勒比海友邦進行「自由民主永續之旅」，有人在網路上指稱「蔡英文到海地才四小時，就送了45億，高雄要滅登革熱五千萬才給兩千多萬！」讓總統府緊急澄清表示海地是投資，高雄的5000萬也並未變成2000萬，警方循線追查，查到朱姓、黃姓、潘姓3名男子涉嫌散佈並已陸續約談到案，將依社維法裁處。