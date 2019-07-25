拿工業強酸泡海參裝高檔貨 老闆無罪變1年刑

2019-07-25 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



新北市淦成企業自宏都拉斯進口低價海參，以工業用冰醋酸脫灰去汙，假冒高檔「黑玉參」銷陸牟利。新北地院依食品安全衛生管理法判負責人朱德海1年徒刑，犯罪所得172萬元沒收，但二審卻以案發時「加工助劑衛生標準」未訂定，使用加工助劑無處罰規範，也不能證明工業用冰醋酸危害人體，改判朱無罪。最高法院撤銷發回，高院更一審今駁回朱上訴。

淦成企業2014年4月間至2015年5月11日，先將冰醋酸加水稀釋，再將海參放入浸泡，等海參上的白灰被溶解之後，再加入鍼粉調成的鹼水清洗，酸鹼中和之後，用自來水清洗2天。海參化身價格較高的烏參（黑玉參）加工烘乾成產品，販售給國內商家或出口至香港、大陸，檢方依食安法、詐欺罪起訴。

新北地院認為，淦成企業將有危害人體健康之虞的1200公斤問題海參賣出，判朱德海1年、淦成公司罰金100萬元。案經上訴，高等法院認為，工業用冰醋酸非食品添加物，而是「加工助劑」，案發時「加工助劑衛生標準」尚未訂定，使用加工助劑無任何處罰規範，且不能證明工業用冰醋酸有害人體，改判淦成企業、朱德海無罪。

但最高法院指高院適用法則不當，冰醋酸是工業用強酸，極具危險性，既然為工業用，就不可以用於食品，雖然朱德海將冰醋酸稀釋到特定濃度才使用，但稀釋僅降低物質濃度，未改變本質；業者雖稀釋冰醋酸達規範要求，但既然是工業用強酸，自然不得使用於食品，否則與食安法意旨不符，因此撤銷、發回高院更審。公司部分，因依食安法科以罰金刑，依法不得上訴第三審，駁回上訴確定。

朱德海因香港客戶將大陸客戶以「冰醋酸」去除海參石灰質的乾製海參樣品拿給他觀看，要求朱能提供與樣品去除石灰質同等級產品，他自2014年起購入冰醋酸，在公司淡季期間，把宏都拉斯進口的海參以稀釋的冰醋酸去除石灰質後乾製，命名「黑玉」，再賣給香港客戶。

食安法對於「食品」、「食品添加物」、「食品用洗潔劑」的定義和對於販賣的食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝、食品添加物等安全及品質標準，都設規定。衛生福利部訂定「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，規範食品添加物的品名、規格和使用範圍、限量標準；訂定「食品用洗潔劑衛生標準」規範食品用洗潔劑的用途限制、化學含量與使用標準。

高院認為食安法所稱的食品、食品添加物，是指可供人食用者；不可供人食用或非供人食用者，「均不可做為食品、原料或添加於食品內」，衛生福利部2016年2月依食安法第17條授權，發布「加工助劑衛生標準」。本件查獲時間是在「加工助劑衛生標準」訂定時間之前，但依此標準第2條規定，與食安法「食品用洗潔劑」的立法定義，同有於最終食品產品中不產生功能的特質。

高院參酌「加工助劑衛生標準」規定，授權法源與「食品用洗潔劑之衛生安全品質標準」同為食安法第17條，認為在「加工助劑衛生標準」之前，關於加工助劑中涉及食品洗潔物質，相關規範或處罰規定應依循「食品用洗潔劑」的衛生安全品質標準稽核。「冰醋酸」屬工業用強酸，是腐蝕性物質，極具危險，高院認為既是「工業用」，就不能用於食品，自然無列入「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」的資格。