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社團網友紛紛「+1」她狂撈2.5億 判14年、吐錢

2019-07-25 12:28聯合報 記者王宏舜╱即時報導

女子蒲念慈在臉書社群網站兜售百貨禮券、餐券、住宿券，甚至連汽車、機車也賣，網友以在商品廣告下方「留言+1」方式承購，她吸金2億5167萬。被害人因拿不到商品，在討論區中抱怨，這才發覺上當，計439人受騙。台北地院依加重詐欺罪判蒲女14年徒刑，檢方和蒲女皆上訴，蒲女訴苦「判太重了，沒錢與被害人和解」，但高等法院今駁回上訴。

商品銷售若以高買低賣，將會有供貨不足、無以供貨和無從退款的問題，但蒲念慈自2014年起，在臉書申登暱稱為「蒲念慈」、「曾總裁」、「曾念慈」的帳號，並成立「1/2念慈名牌精品團」、「念慈的萬花筒」、「309」（「原「念慈私藏貨」、「1915285」）等社團，以及利用臉書社群網站「WHY and 1/2熊媽咪買翻天」、「PU咬手帕內線交易區」販售低於市價行情三至五成的商品。

她販售的商品琳瑯滿目，包括家電、3C、百貨禮券、餐券、住宿券、汽車、機車、婦嬰用品和生活雜物，許多網友以為她真的有辦法以低價取得商品，紛紛留言「+1」欲承購，並把錢匯入蒲女指定的中華郵政帳戶。

2016年12月間，蒲女周轉失靈，無法再供貨，眾多買家醒悟遭詐。

北院認為蒲念慈本有正當工作，卻意圖不法，嚴重危害社會信賴關係和經濟交易秩序，惡性不輕，不過她還知犯錯，判她14年徒刑，並沒收2億5167萬元。

高院審理時，蒲念慈認錯，但表示名下房子、車子都被查扣與拍賣，還給部分被害人，但她無法和全部的被害人和解。蒲女否認詐騙，否則也不會用真名買車、買房。

高院認為蒲女坦承不諱，證據俱在，犯刑法以網際網路之傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪，她共犯439罪，應分論併罰。檢察官認為一審量刑過輕，高院認為每個案件的犯罪類型、時間接近，動機也相同，北院量刑合適；蒲女自稱有「自首」應減刑，高院認定不構成自首，也駁回她上訴。

女子蒲念慈在臉書社群網站兜售百貨禮券、餐券、住宿券，甚至連汽車、機車也賣，網友以...
女子蒲念慈在臉書社群網站兜售百貨禮券、餐券、住宿券，甚至連汽車、機車也賣，網友以在商品廣告下方「留言+1」方式承購，她吸金2億5167萬。資料照片／聯合新聞網
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