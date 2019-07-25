黑心海帶案改判1年刑 合議庭：食品不能用工業原料

2019-07-25 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



陳來滿、潘桂蓮夫妻長年經營海帶加工事業，為求加速軟化、節省成本，竟添加碳酸氫銨、碳酸鈉等化工原料浸泡海帶，粗估約3114公噸黑心海帶流入市面。潘等二人一審遭判1年2月徒刑，二審逆轉改判無罪，卻被最高法院指出，現場查扣為「工業級」原料，不得用於食品，全案發回更審。高雄高分院今表示，更審判決維持一審判決有罪，改判1年徒刑、併科罰金90萬元。

高雄高分院更審合議庭認定，潘、陳所使用的添加物雖均在衛福部食品添加物標準的正面表列，但其為「工業級」原料，不得使用於食品，維持一審有罪判決。

至於為何撤銷一審判決1年2月徒刑、併科罰金110萬元，改判有期徒刑1年、併科罰金90萬元，高雄高分院表示，合議庭發現當中加工助劑「冰醋酸」直到2016年2月17日才納入衛生標準規範內，但全案在2015年間查獲，理應不得溯及既往，一審判決有小瑕疵，才予以撤銷原判決後改判。

陳、潘二人從2002年起，從事海帶加工事業，向化工原料行購入銨粉（碳酸氫銨）、鹼粉（碳酸鈉）、礬粉（銨明礬）、保險粉（低亞硫酸納）、冰醋酸，將海帶產品泡清水膨脹，換3次清水後加入礬粉讓海帶變硬，隔天再加入鹼粉、銨粉，過半小時變軟再換3次清水，最後用保險粉保鮮，就直接販售至高雄多家市場，供消費者食用。

截至2015年3月19日為止，已有3114公噸被民眾吃下肚，粗估陳、潘不法所得高達8824萬7000元至1億5573萬元之間。承辦檢察官起訴時，痛斥陳姓夫妻貪圖不法利益，視國人健康如無物，向法院求處重刑。

全案一審引用食安法15條1項10款，認定陳、潘使用5種非食用級添加物，依共犯食品添加未經中央主管機關許可之添加物而販賣罪，各判1年2月徒刑，併科罰金110萬元。然而，陳、潘上訴否認違法，強調添加物是「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」準用品項。

二審逆轉，認定陳，潘所使用的添加物均在衛福部公告的食品添加物正面表列範圍內，只是未事先取得食品添加物許可證，所犯僅是行政裁罰、不至於刑罰，改判無罪，交由主管機關依違反食安法18條另處行政罰鍰。