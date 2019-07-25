仁愛院區醫生涉醫糾 「未違醫療常規」改判無罪

2019-07-25 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台北市立聯合醫院仁愛院區消化外科主治醫師丁金聰，7年前替周姓病患摘除膽囊、切除三節肝葉，忽略病患可能失血過多死亡，沒將周送入加護病房或促請醫事人員加強照顧，便讓周回一般病房；周因出血性休克、凝血功能不良，腹膜腔內持續出血不治。台北地檢署依業務過失致死罪起訴，台北地院認為丁迴避真相，判他10月徒刑。高等法院今改判丁無罪。

周姓病患有有糖尿病及慢性Ｂ型肝炎帶原合併肝硬化 (Child－A)等病史。依病歷紀錄，曾因慢性Ｂ型肝炎合併肝硬化及原發性肝惡性腫瘤，於2010年1月13日至1月21日期間，至財團法人羅許基金會羅東博愛醫院住院，接受栓塞等治療。之後因疑似復發，2012年7月6日另至仁愛院區丁的門診就診，丁診視後，建議周入院接受後續檢查及治療。

丁告2012年7月13日早上11時30分開始手術，術後在恢復室向家屬表示「加護病房較吵、容易感染」等，家屬同意送至普通病房繼續治療，但周表示「呼吸困難、痛」。7月16日凌晨，周心跳停止。

丁辯解周姓病患的死因是心因性休克，非出血性休克，也認為術後將周送一般病房並無錯誤，且已提供充足監護照護；丁認為病患死亡與手術後有無將他送加護病房無因果關係。丁曾和家屬簽立和解書，賠償260萬元。

北院認為，就算經家屬同意將周送往一般病房，也不能解免丁醫療行為錯誤的業務過失責任，何況丁只是部分片面告知，未盡告知說明義務，死者家屬在資訊不完全的情況下同意，不符合告知同意法則。北院認為，丁只要稍加注意，醫囑提升術後照護義務，便可有效即時發現死亡風險。

丁不服而上訴。高院認為，周姓病患手術前體質良好，醫療風險低，術後生理徵象穩定，依醫事審議委員會鑑定報告所指，可由主治醫師依臨床經驗評估是否需送加護病房。加護病房感染機會較高，術後感染也是肝臟切除手術常見的併發症，仁愛院區統計2009年至2011年間切除肝葉大於3節的手術病例，有60%以上術後未入住加護病房。

高院認為丁金聰的處置難認違反醫療常規，從護理紀錄也看不出草率。

丁金聰是否未「及早確診病患為手術出血及為止血治療」部分，醫審會鑑定報告也認為關於肝衰竭、肝切除手術後出血的結果數據，因眾說紛紜，沒有適當明確代表數值，得否以鑑定報告所引的出血發生率和死亡率數值，當成丁有無醫療疏失的判斷，有相當疑問。

高院認為起訴書所舉和卷內事證，不足使合議庭認定丁金聰違反醫療上必要注意義務，且逾越合理的臨床專業裁量而造成周死亡，改判無罪。