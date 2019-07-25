和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園顏姓男子去年10月9日帶1名傳播小姐出場，還在轎車、旅館接連發生2次性行為，事後被對方控告強制性交，嚴喊冤2人是你情我願，在車上還用「女上男下」姿勢，後來喝醉無法勃起，對方還替她口交，檢方發現，女子行動自由卻不求救，且前後證詞不一，認定嚴罪嫌不足偵結不起訴。

女子控訴，嚴（33歲）當晚在KTV點她坐台，後來被載去招待所途中，在車上強拉她到後在硬上，之後又被帶去汽車旅館二度強制性交，過程中她都有用言語、肢體反抗。

檢方訊時，嚴堅決否認，辯稱認為女子對他有好感，所以才說想帶她到朋友招待所喝酒，再到汽車旅館休息，對方同意後就帶出場，後來2人在車上自然親吻、擁抱，還在後座以女上男下姿勢發生性行為，結束後整理衣物到招待所。

後來轉往汽車旅館時，自己因為喝酒無法勃起，女子還替他口交，再次發生性行為，並在旅館聊天後才離開，嚴男認為，不論在車上、旅館內性交，他都沒有違反女子意願，否則中間在招待所時對方都能自由進出卻未離去。

檢方查，女子在警訊、偵訊時證詞不一，但警訊部分說詞和嚴供詞相符合，都是指在車上以女上男下姿勢性交，但衡量一般情況，性交過程位處上方者，其自主性、掌控度較下方者高，且2人當時在狹窄的汽車後座，若非女子協力配合，嚴要以這種姿勢硬上應有一定難度。

傳播公司業者也證稱，嚴將女子帶出場時，他有致電確認她安危，女子則表示自己在車上是安全的，另根據招待所周圍監視器，也拍下嚴帶她進出過程，女子獨自去廁所，還能看手機、補妝，整理衣物，顯然是行動自由。