婦嗆警「做黑的」判無罪 法官：尚未逾越合理範圍

2019-07-25 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市南區文南路去年9月間晚間發生交通事故，警方到場測繪，實施交通管制，何姓司機行車該路段不耐等候，不服交通指揮逆向超車，造成對向車道交通阻塞，警方上前勸導反遭嗆聲，「蛤！要開什麼啊？」何妻大聲咆哮「開你做黑的嗎？」，員警不堪遭汙衊，依妨害公務罪嫌送辦，台南地院經衡諸當時客觀環境、背景及雙方對話的脈絡，認何妻是對員警執法所為的意見、評論，難認她具有侮辱公務員的犯意，判她無罪。

何妻不否認對廖姓員警說「開什麼，你是做黑的嗎？」，但否認侮辱公務員。她辯稱，當時的發言只是對於警員表示「要開很多單」合理的質疑及評論。辯護人指出，她是處於危急的情況下害怕受到不正執法而對自己的保護，應屬於言論自由的範疇。

檢警調查，去年9月13日晚間6時9分在文南路發生一起交通事故，市警六分局金華派出所員警趕往現場處理交通事故，並實施交通管制，大小車輛均遵守同仁指揮，耐著性子排隊等待通過事故現場，未料，何姓貨車司機不耐等候，貪圖方便直接越過雙黃線，行駛到逆向車道超車，反而造成對向車道阻塞，無法通行。

廖姓員警見司機不服指揮又勸導無效，決定攔停到路邊後依法告發，雙方發生口角，此時，何妻下車後火氣更大，「蛤！要開什麼啊？」何妻大聲咆哮「開你做黑的嗎？」，警方依道路交通管理處罰條例開單告發外，將何妻涉妨害公務罪嫌送辦。