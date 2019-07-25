賣化工「黑心海帶」 負責人夫妻更審改判1年

2019-07-25 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



陳來滿、潘桂蓮夫妻長年經營海帶加工事業，為求加速軟化、節省成本，竟添加碳酸氫銨、碳酸鈉等化工原料浸泡海帶，3114公噸黑心海帶全被民眾吃下肚。一審遭依違反食品衛生管理法，陳、潘均判1年2月徒刑，併科罰金110萬元，但二審卻認定潘等只是未事先取得食品添加物許可證，改判無罪。案經最高法院發回更審，高雄高分院今改判陳、潘有期徒刑1年，併科罰金90萬元。

高雄地檢署3年前偵辦國內首起海帶涉嫌摻工業級原料，追查發現陳、潘兩人2002年起在高雄鳳山、大樹區2個工廠進行海帶加工事業，兩人向化工原料行購入銨粉（碳酸氫銨）、鹼粉（碳酸鈉）、礬粉（銨明礬）、保險粉（低亞硫酸納）、冰醋酸，將海帶產品泡清水膨脹，換3次清水後加入礬粉讓海帶變硬，隔天再加入鹼粉、銨粉，過半小時變軟再換3次清水，最後用保險粉保鮮，就直接販售至高雄多家市場，供消費者食用。

經統計，截至2015年3月19日為止，已有3114公噸被民眾吃下肚，不法所得8824萬7000元至1億5573萬元之間。承辦檢察官起訴時，痛斥陳姓夫妻貪圖不法利益，視國人健康如無物，向法院求處重刑。

一審認定潘姓夫妻使用多達5種非食用級之添加物，依共犯食品添加未經中央主管機關許可之添加物而販賣罪，各判1年2月徒刑，併科罰金110萬元。然而，陳、潘上訴否認違法，強調添加物是「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」準用品項。

高雄高分院合議庭審理認為，上述5種添加物皆在衛福部食品添加物標準的正面表列內，屬於可添加物，原判決引用法規不妥，撤銷原判決。但陳、潘二人仍未事先取得「食品添加物許可證」，由主管機關依違反食安法18條另處行政裁罰，二審逆轉改判無罪。

檢方不服上訴，最高法院指出，現場查扣的添加物屬於「工業級」原料，不得使用於食品，認為二審判決並未說明為何未採納不利陳、潘的證詞及證物，有所違失，全案發回高雄高分院更審。