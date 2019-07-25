親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陸金融界最大醜聞！她捲走155億融資 卻栽在閨密手上…

40.5°C歐洲熱地獄！德荷比三國突破「史上最熱紀錄」

賣化工「黑心海帶」 負責人夫妻更審改判1年

2019-07-25 10:19聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

陳來滿、潘桂蓮夫妻長年經營海帶加工事業，為求加速軟化、節省成本，竟添加碳酸氫銨、碳酸鈉等化工原料浸泡海帶，3114公噸黑心海帶全被民眾吃下肚。一審遭依違反食品衛生管理法，陳、潘均判1年2月徒刑，併科罰金110萬元，但二審卻認定潘等只是未事先取得食品添加物許可證，改判無罪。案經最高法院發回更審，高雄高分院今改判陳、潘有期徒刑1年，併科罰金90萬元。

高雄地檢署3年前偵辦國內首起海帶涉嫌摻工業級原料，追查發現陳、潘兩人2002年起在高雄鳳山、大樹區2個工廠進行海帶加工事業，兩人向化工原料行購入銨粉（碳酸氫銨）、鹼粉（碳酸鈉）、礬粉（銨明礬）、保險粉（低亞硫酸納）、冰醋酸，將海帶產品泡清水膨脹，換3次清水後加入礬粉讓海帶變硬，隔天再加入鹼粉、銨粉，過半小時變軟再換3次清水，最後用保險粉保鮮，就直接販售至高雄多家市場，供消費者食用。

經統計，截至2015年3月19日為止，已有3114公噸被民眾吃下肚，不法所得8824萬7000元至1億5573萬元之間。承辦檢察官起訴時，痛斥陳姓夫妻貪圖不法利益，視國人健康如無物，向法院求處重刑。

一審認定潘姓夫妻使用多達5種非食用級之添加物，依共犯食品添加未經中央主管機關許可之添加物而販賣罪，各判1年2月徒刑，併科罰金110萬元。然而，陳、潘上訴否認違法，強調添加物是「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」準用品項。

高雄高分院合議庭審理認為，上述5種添加物皆在衛福部食品添加物標準的正面表列內，屬於可添加物，原判決引用法規不妥，撤銷原判決。但陳、潘二人仍未事先取得「食品添加物許可證」，由主管機關依違反食安法18條另處行政裁罰，二審逆轉改判無罪。

檢方不服上訴，最高法院指出，現場查扣的添加物屬於「工業級」原料，不得使用於食品，認為二審判決並未說明為何未採納不利陳、潘的證詞及證物，有所違失，全案發回高雄高分院更審。

高雄高分院今改判潘、陳有期徒刑1年，併科罰金90萬元，得易服勞役10月，並沒收犯罪所得380萬元7552元，仍可上訴。

高雄市陳姓夫妻長年經營海帶加工事業，卻非法添加化工原料，一審判決1年2月、併科罰...
高雄市陳姓夫妻長年經營海帶加工事業，卻非法添加化工原料，一審判決1年2月、併科罰金110萬元，二審逆轉無罪，遭最高法院發回更審，高雄高分院今改判有期徒刑1年，併科罰金90萬元。圖／報系資料照
分享

食安
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／罵李婉鈺被訴 館長：我一定是認為我沒有錯啊！

2019-07-25 10:15

仁愛院區醫生涉醫糾 「未違醫療常規」改判無罪

2019-07-25 11:02

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

婦嗆警「做黑的」判無罪 法官：尚未逾越合理範圍

2019-07-25 10:57

人行道崎嶇害輪椅婦摔傷 法院判北市府賠32萬元

2019-07-25 00:42

2證人不知情 老少戀高調結婚判無效

2019-07-25 00:39

打入台積電供應鏈 竊密投靠陸商5人起訴

2019-07-25 00:12

台灣巴斯夫遭陸挖角 五員工竊機密被起訴

2019-07-24 23:51

5片牛肉和SKII賄賂獄官？王令麟：最好笑行賄案

2019-07-24 20:40

開BMW載妹被老婆VOLVO輾壓 男子也觸法被起訴

2019-07-24 20:05

「旅店宅」惹議 住戶怒告建商施詐、求解約卻吞敗訴

2019-07-24 19:37

手機不明簡訊「有詐」 有民眾點擊遭詐近萬元

2019-07-24 17:18

學不乖？他辱警被判有罪 這回竟嗆檢：要打架是不是

2019-07-24 16:57

王炳忠違反國安法案開庭 律師轟檢：胡說八道荒唐可笑

2019-07-24 16:07

提高人民法律素養 法官：TED式演說值得推廣

2019-07-24 14:41

命理師嫁大37歲里長旋變「遺孀」 結婚缺證人判無效

2019-07-24 13:39

前主播母坐輪椅因路不平摔傷 北市府須賠32萬

2019-07-24 12:42

通霄鎮長被訴涉賄選、當選無效 民刑事一審都沒事

2019-07-24 12:27

逆子弒父又棄屍遭起訴並求處極刑

2019-07-24 12:26

驗屍也要靠關係？前檢察官：應付人情世故最難

2019-07-24 12:01

男控遭警毆腹摑臉刑求 檢方不起訴

2019-07-24 11:57

合法掩飾非法 屏東查獲違法輸入動物用禁藥近6000公斤

2019-07-24 11:53

直銷女、錢莊害保全傾家上吊 法官罵「吸血鬼」

2019-07-24 11:26

金錢豹酒女撞死烘培坊老闆 二審民事判賠1068萬元

2019-07-24 11:16

偵訊庭飆罵白賊、垃圾卻求償不成 法官點出關鍵原因

2019-07-24 10:59

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

影／苗栗汽機車相撞 騎士噴飛1樓高

2019-07-24 09:40

人夫加換妻俱樂部大膽約3P 老婆淚訴：原諒換更深傷害

2019-07-24 09:00

生兩女出獄後離婚不顧 父年邁請求扶養費被駁回

2019-07-24 08:58

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

台灣巴斯夫遭大陸1.7億挖角 5員工竊機密投奔550萬年薪

2019-07-24 11:35

台中16歲少女持西瓜刀砍媽「深可見骨」 母逃到機車行求救

2019-07-24 15:42

「不要出嫁！」硬漢父在女兒結婚時痛哭 場面令人鼻酸

2019-07-24 20:18

矮於175公分「差幾公分送幾片肉」 火鍋店優惠引網友暴動

2019-07-24 19:34

持西瓜刀砍副局長 新北市府女辦事員遭壓制奪刀

2019-07-25 09:23

好尷尬！外送員將飲料送進火化場 家屬全盯著看

2019-07-24 17:21

女子駕賓士遭擦撞 下車查看被BMW撞飛不治

2019-07-24 23:20

綠島昨發生新購電動機車自燃 燒毀7000平方公尺山林

2019-07-24 17:31

女友澳洲打工嫌太累 到情色按摩店「擠牛奶」讚錢多

2019-07-24 18:50

奧客嫌半熟蛋「太熟太生」 老闆清桌一看直呼：心好累！

2019-07-24 13:55

7男女扛鋼瓶上KTV 吸笑氣開趴茫酥酥警上門渾不知

2019-07-25 09:33

學不乖？他辱警被判有罪 這回竟嗆檢：要打架是不是

2019-07-24 16:57

逆子弒父又棄屍遭起訴並求處極刑

2019-07-24 12:26

影／投資失利 「超跑達人」一車多賣涉詐上億元

2019-07-24 18:52

直銷女、錢莊害保全傾家上吊 法官罵「吸血鬼」

2019-07-24 11:26

宜蘭救護車深夜車禍 病人亡、救護員3人傷

2019-07-25 09:04

北市公園驚見男浮屍 死者太太疑昨晚報失蹤身分確認中

2019-07-24 16:29

流浪狗追車 國一生閃不及撞飛受傷

2019-07-24 12:16

疑不滿管教 女兒持西瓜刀狠砍媽媽2刀

2019-07-24 18:34

23廢油桶被丟海 基市府：潛水天堂險釀生態悲劇

2019-07-25 07:04

影／女員工持西瓜刀闖新北市勞工局 欲找副局長輸贏

2019-07-25 10:20

手機不明簡訊「有詐」 有民眾點擊遭詐近萬元

2019-07-24 17:18

男子鼻頭浮潛約中午吃飯爽約 友人急報警

2019-07-24 20:19

反駁性騷擾指控 說人妻「脫光光我也不要」不起訴

2019-07-24 18:41

法國男墾丁酒後台女帶回房 挨告性侵脫身

2019-07-24 14:24

不滿管教嘮叨…少女砍傷母 持刀追殺300公尺

2019-07-25 00:31

王炳忠違反國安法案開庭 律師轟檢：胡說八道荒唐可笑

2019-07-24 16:07

少女疑吸毒遭性侵致死 重開羈押庭裁定羈押3嫌

2019-07-24 14:47

少女嘿咻懷孕老爸控告 她不願提告說還是朋友

2019-07-25 07:42

命理師嫁大37歲里長旋變「遺孀」 結婚缺證人判無效

2019-07-24 13:39

男子睡慣遊民安置中心 妻子聲請法官命丈夫回家同居

2019-07-24 16:41

女賓士駕駛國道車禍下車查看 遭撞送醫不治

2019-07-25 00:58

鄰居煮菜油煙引過敏 他自費DIY裝過濾水桶遭無情拆除

2019-07-24 14:17

周刊報導嘉縣模範警官偷吃友妻 警官提告周刊加重誹謗

2019-07-24 12:17

國一民雄匝道口女子倒地無生命跡象 送醫急救中

2019-07-24 21:55

貴婦奈奈和老公捲款逃亡 她小叔也欠債要賠640萬元

2019-07-24 13:31

玷汙女學生 辯「國小畢業」不會分性侵、性交

2019-07-25 07:42

非法地下匯兌1.4億 2台男靠大陸親友支援

2019-07-24 13:39

安親班幼童戶外教學走失崩潰哭 金山警安撫助歸隊

2019-07-24 20:03

5片牛肉和SKII賄賂獄官？王令麟：最好笑行賄案

2019-07-24 20:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top