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人行道崎嶇害輪椅婦摔傷 法院判北市府賠32萬元

2019-07-25 00:42聯合報 記者王宏舜／台北報導

周姓婦人坐輪椅由外籍幫傭推著外出，因人行道地磚崎嶇跌倒，高等法院昨天判北市府賠卅...
周姓婦人坐輪椅由外籍幫傭推著外出，因人行道地磚崎嶇跌倒，高等法院昨天判北市府賠卅二萬餘元。 圖／聯合報系資料照片
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周姓婦人坐輪椅由外籍幫傭推著外出，因人行道地磚崎嶇，左側輪胎卡在凹陷而翻倒；周婦衝跌，雙膝跪倒，頭臉與左眼重擊地面受傷，提國賠要求台北市政府支付整容費、假牙等二百四十九萬餘元，高等法院昨天判北市府賠卅二萬餘元。

周婦表示，台北市政府有維護人行道地磚完整的責任，但該處地面卻地磚鬆動、間隙不平整，前年三月廿四日下午外傭推她外出害她翻車，她出現眼睛溼性黃斑部病變，鼻樑因受撞擊引發急性鼻竇炎，原本患有骨質疏鬆症、脊髓病變，因事故而雙膝腫脹、全身疼痛。

台北市政府反駁，人行道雖有鋪面鬆動情況，但高低差最多約二點五公分，周婦坐輪椅由外傭推行時速約一點五至二點三公里，外傭有足夠時間反應，老太太會跌傷應該是未妥善坐穩、未繫安全帶；而人行道寬至少一點五公尺，老太太應避免行經鋪面鬆動的人行道。

台北地院計算，急診、外科費用認為市府應負責，但像是鼻竇炎和鼻子撞地無關，自稱排泄障礙也與事故無關；因意外而沒出版第二本自傳致無法收取版稅部分，北院認為自傳能否完成的因素很多，和路面不平究竟有什麼關係？此部分請求無理，最後判北市府賠十萬元。

周婦和曾任主播的女兒裔式敏無法接受提上訴表示，周婦活這麼老遭遇這種事，精神所受的打擊很大；高院認為部分上訴理由有理，改判北市府賠卅二萬元。

人行道北市國賠
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