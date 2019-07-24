包裝生產大廠廢棄物 驚傳堆置高雄大發工業區廠房

2019-07-24 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄大發工業區遭惡意堆放事業廢棄物。保七總隊三大隊查出，李姓男子涉違法承攬國內某包裝生產廠的廢棄物，從中部載至大寮區鐵皮廠房丟置，昨天檢警搜索，驚見超過4000桶的不明溶液、推成小山的漆渣等，當場扣押並採樣化驗，帶回李姓男子、該鐵皮廠的向姓廠長偵訊，因兩人不願吐實，高雄地院今天依串證之虞，裁定羈押禁見。

警方查出，李姓男子在彰化登記成立一間公司，疑似沒被核准清運廢棄物，卻承攬某包裝大廠的廢棄物，收取處理費用，李挑中位於高雄大寮的大發工業區的閒置廠房，和向姓廠長合作，陸續將廢棄物，從中部運至鐵皮廠房堆置。

保七總隊三大隊接獲情資後報請檢察官偵辦，蒐證數月後，昨天大批警力前往搜索，一進入廠房，警方發現堆滿容量5加侖水桶裝滿不明液體，超過4000桶、漆渣直接傾倒在地，大坨像個小山，另還有太空包，現場充滿異味。

警方同時在廠房逮獲業者李姓男子、廠長向姓男子，初步了解，向姓男子並非地主，疑也是承租者，再轉租李姓男子，不過兩人對案情說情有出入，昨天深夜檢方複訊認為有勾串證人之虞，聲押禁見，高雄地院裁准。