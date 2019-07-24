中檢舉辦拍賣破億新書發表會 蔡清祥:這是三贏局面

2019-07-24 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中地檢署今天舉辦「查扣變價破億紀念特輯」新書發表會，法務部長蔡清祥蒞臨觀禮，見證這個具有歷史意義的紀念活動。同時舉行本署第63次偵查中扣案物變價拍賣程序，公開拍賣偵查中查扣之保時捷、賓士及BMW等10部高級名車及電腦、螢幕、手機等17批電子產品，全數拍出，本次變價金額為1557萬3100元，累計歷年拍賣金額已達1億2906萬9336元。

法務部長蔡清祥致詞時表示，法務部多年來推動加強偵查中查扣及剝奪被告犯罪資產的政策，而偵查中變價措施確實可創造被告、被害人和國庫的三贏局面，實現真正的公平正義，台中地檢署查扣變價小組率先全國完成拍賣變價金額達1億元以上的里程碑。

活動在主持人張凱傑檢察官幽默風趣的主持風格下，帶動現場氣氛，並由部長蔡清祥、高本檢檢察長王添盛及各級長官，為中檢「查扣變價破億紀念特輯」新書進行發表暨簽名儀式，現場亦有許多到場喊價之民眾及透過臉書直播觀看之網民，共同慶祝見證這歷史性的紀念活動。

活動同時進行中檢第63次偵查中扣案物變價拍賣程序，公開拍賣偵查中查扣之保時捷、賓士及BMW等10部高級名車及電腦、螢幕、手機等17批電子產品。

在拍賣官陳怡珍、陳振義2位檢察官的炒熱氣氛、賣力演出之下，民眾喊價聲此起彼落，競價激烈，其中最受矚目為本署檢察官偵辦證券交易法案件所查扣之賓士AMG GTS超跑，以410萬元為起標價，經現場民眾多次競標，結果以424萬元拍出，最後亦將所有標的物順利全數拍出，本次總計拍賣變價金額為1557萬3100元。