5片牛肉和SKII賄賂獄官？王令麟：最好笑行賄案

2019-07-24 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北地院審理獄政弊案，今晚漏夜召開最後辯論庭，東森媒體集團總裁王令麟否認犯罪，他於最後陳述說，號稱史上最大的獄政弊案，「竟是5片牛肉和1組SKII？！」，對照營建署前署長葉世文、行政院前秘書長林益世的行賄案，「應是史上最好笑的行賄案」。

本案台北地檢署共起訴23人，今天傳喚包括王令麟在內的12名被告，12人全部否認犯罪，檢察官論告時請合議庭對否認犯罪的被告從重量刑，今晚全案辯結，合議庭訂10月9日宣判。

王令麟陳述說，起訴重點聚焦在他坐牢享有特權，指的是他有、其他受刑人沒有，媒體再根據檢方的指控以訛傳訛，好像他在台北監獄服刑時，真的是透過行賄牛排、代購東森購物產品換得坐「爽」牢。

王令麟說，這樣的說法是汙衊了監守崗位的監所管理員，更汙辱他；他說，試問在檢方指控的行賄時間上，有人會在即將獲假釋時才去行賄嗎？。

他說，他在服刑期間從獄中被提訊到法院，於戒具的使用上，一般人都只銬上手銬，但他除了被上手銬外，還被戴上腳鐐，這才是差別待遇，「因為我是王令麟才有的特別待遇」。

王令麟表示，檢察官指控他行賄禮品換取特權，在北監擁有專屬辦公室，利用圖書管理室接見員工並辦公，訂閱6份報紙，有專屬的電動剃頭刀，其中，6份報紙是按照程序申請核准，且獄中也沒有限制受刑人訂閱報紙的份數。

他說，當時全國矯正機構正推動微電影比賽，獄方看中他的媒體專業，更換他的教區，絕不是他可以自由選擇勞動區。

王說，至於電動剃頭刀，獄中都是幾百個人共用1把刀，因衛生條件差，他被傳染頭瘡，又腫又癢，經過反應才替換成新的，重要的是，這把電動剃頭刀不是他專用，實際是由雜役保管。