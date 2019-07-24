「旅店宅」惹議 住戶怒告建商施詐、求解約卻吞敗訴
聯上湖美學建案標榜「旅店宅」，主打是高雄市澄湖最美時尚輕豪宅，卻遭高雄市府查出該建案地處「旅館區土地」，違規供住宅使用之舉已涉嫌違反都市計畫法，來函要求改善。違規情事曝光，惹得買房住戶氣得直跳腳，怒控建商廣告施詐，請求依民法解除買賣契約，並返還買賣價金。然而，合議庭查閱相關契約內容，發現內文確實寫有「旅館區用地」等字樣，駁回住戶請求。
湖美學建案鄰近文山、澄清路商圈，廣告主打「屬於你最自在的旅店宅」，卻也因「旅店宅」惹議。
高雄市府工務局也曾發文提醒，該區段屬於旅館用地，旅館區建築物不得做為住家使用，但因旅館區作為住宅使用的價格比鄰近區域一般住宅便宜，若購屋者購買時未注意建築物使用執照，日後恐會面臨遭稽查、檢舉取締受罰等責任。旅館用途房地照理不得作為住宅使用，建商、代銷公司前年初曾遭公平交易委員會依違反公平交易法裁處罰鍰。
下手購屋的32名住戶陸續接到高雄市政府來函通知，該建物屬於旅館用途，不得供住宅使用，氣得紛紛提告。其中一戶蘇姓住戶在2016年買房，事後指控，建商、代銷人員故意不告知該房地不得作為住宅使用，明顯有瑕疵，害買賣契約價值減低，已不符合當初預定效用，主張解除買賣契約，並請求建商返還不當得利買賣價金。
聯立建設公司坦承使用執照建物用途確實是「旅館」，但銷售廣告單上都有以明顯粗體標示「旅店」宅，用以強調該區旅店性質，廣告下方也有明寫分區在「旅館區」，且客戶至公司銷售中心參觀、聽取解說時，銷售人員也會提供建照影本供客戶翻閱，內容均未隱瞞建案坐落基地位在旅館區用地。
建設公司強調，銷售人員均會明確向客戶說明，湖美學建案定位、定價不同的原因，且買賣契約也都有標明，「使用分區為都市計劃內旅館區」、「土地使用分區為旅館區，建物以旅社申請」，自認無涉隱瞞。
聯立建設公司堅決否認施用詐術，主張兩造依自由意志簽訂買賣契約。針對住戶稱受廣告單影響下手購買等語，該公司認為不符合常理，指出廣告充其量只是吸引消費者上門看屋，無法視為買賣契約的一部分；再者，房地買賣價金動輒數百萬元，一般人決定下手購買前，除商談交易價金外，本就應仔細研究建物區段、建照，使用執照、所有權狀等文件，以確定品質與買賣契約內容相符。
橋頭地方法院民事合議庭審理指出，雙方簽約時，土地買賣契約已載明使用分區為都市計畫內「旅館區」，房屋買賣契約也明寫用途為「旅社」，已將交易重要事項告知買方；反觀買方，身為心智成熟的成年人，看到使用分區、用途記載為非住宅的旅館區、旅社，理應有所懷疑，卻未加以查證相關法規，判住戶敗訴，可上訴。
據悉，聯上湖美學建案與多名住戶纏訟，另有他案尚在橋頭地方法院民事庭審理中，於今召開言詞辯論庭，提告的住戶同樣主張誤信交付房地價金是肇因於建設公司施詐術侵權行為所致，要求撤銷或解除買賣契約、返還價金，並請求損害賠償，將擇日再開庭審理。
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