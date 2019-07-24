「旅店宅」惹議 住戶怒告建商施詐、求解約卻吞敗訴

2019-07-24 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



聯上湖美學建案標榜「旅店宅」，主打是高雄市澄湖最美時尚輕豪宅，卻遭高雄市府查出該建案地處「旅館區土地」，違規供住宅使用之舉已涉嫌違反都市計畫法，來函要求改善。違規情事曝光，惹得買房住戶氣得直跳腳，怒控建商廣告施詐，請求依民法解除買賣契約，並返還買賣價金。然而，合議庭查閱相關契約內容，發現內文確實寫有「旅館區用地」等字樣，駁回住戶請求。

湖美學建案鄰近文山、澄清路商圈，廣告主打「屬於你最自在的旅店宅」，卻也因「旅店宅」惹議。

高雄市府工務局也曾發文提醒，該區段屬於旅館用地，旅館區建築物不得做為住家使用，但因旅館區作為住宅使用的價格比鄰近區域一般住宅便宜，若購屋者購買時未注意建築物使用執照，日後恐會面臨遭稽查、檢舉取締受罰等責任。旅館用途房地照理不得作為住宅使用，建商、代銷公司前年初曾遭公平交易委員會依違反公平交易法裁處罰鍰。

下手購屋的32名住戶陸續接到高雄市政府來函通知，該建物屬於旅館用途，不得供住宅使用，氣得紛紛提告。其中一戶蘇姓住戶在2016年買房，事後指控，建商、代銷人員故意不告知該房地不得作為住宅使用，明顯有瑕疵，害買賣契約價值減低，已不符合當初預定效用，主張解除買賣契約，並請求建商返還不當得利買賣價金。

聯立建設公司坦承使用執照建物用途確實是「旅館」，但銷售廣告單上都有以明顯粗體標示「旅店」宅，用以強調該區旅店性質，廣告下方也有明寫分區在「旅館區」，且客戶至公司銷售中心參觀、聽取解說時，銷售人員也會提供建照影本供客戶翻閱，內容均未隱瞞建案坐落基地位在旅館區用地。

建設公司強調，銷售人員均會明確向客戶說明，湖美學建案定位、定價不同的原因，且買賣契約也都有標明，「使用分區為都市計劃內旅館區」、「土地使用分區為旅館區，建物以旅社申請」，自認無涉隱瞞。

聯立建設公司堅決否認施用詐術，主張兩造依自由意志簽訂買賣契約。針對住戶稱受廣告單影響下手購買等語，該公司認為不符合常理，指出廣告充其量只是吸引消費者上門看屋，無法視為買賣契約的一部分；再者，房地買賣價金動輒數百萬元，一般人決定下手購買前，除商談交易價金外，本就應仔細研究建物區段、建照，使用執照、所有權狀等文件，以確定品質與買賣契約內容相符。

橋頭地方法院民事合議庭審理指出，雙方簽約時，土地買賣契約已載明使用分區為都市計畫內「旅館區」，房屋買賣契約也明寫用途為「旅社」，已將交易重要事項告知買方；反觀買方，身為心智成熟的成年人，看到使用分區、用途記載為非住宅的旅館區、旅社，理應有所懷疑，卻未加以查證相關法規，判住戶敗訴，可上訴。