2020大選查賄聲聲催 警政署長：幹部要有思考能力

2019-07-24 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



警政署長陳家欽今天到彰化縣警察局與員警座談，他說，因應2020年總統和立委選舉，查賄要有多動腦，幹部要有思考能力，才能領導同仁前進，並應「布雷」，對爭議訊息與選舉治安有關的，要不分黨派，行政中立，立即偵查。

彰化縣是六都以外唯一的百萬人口大縣，歷屆總統大選時，常有「決戰中台灣」，守住濁水溪防線之說。本月1日，內政部長徐國勇到彰化縣警察局視察時，宣布明年大選的查賄將打破縣市界線的區域限制，只要掌握別縣市的具體賄選情資，不必依慣例要事先通報，報請檢察官指揮後就可跨轄取締。

陳家欽到彰化縣召開「查賄及布雷技巧」座談會，他說，布雷對象中，有些人願意提供賄選情資、詳細的人事時地物，但不願製作筆錄，希望員警要持續溝通與查訪。對於已發生的賄選案件，應積極調閱監視畫面取得事證；對於即將發生的賄選案件，應研究如何布署查緝賄選現行犯。

他說，2020大選與107年九合一地方選舉性質不同，布雷方向也應因應調整，希望幹部要有思考的能力，決定正確的方向，才能領導同仁前進，做好選舉維安及查賄制暴工作。

陳家欽說，未來大選應著重餐會、旅遊賄選，特別是境外資金匯入及落地旅遊等如何查處，例如查緝地下匯兌，不能僅查緝交易平臺，要清查水單，確認身份，並了解有無支持特定候選人，這樣子的連結才是有用的。

針對選舉賭盤，陳家欽說，經營賭盤的人不會換，但地點可能會變，事先將可能地點彙整起來，才能作有效查緝。爭議訊息與選舉治安有關的，要不分黨派，行政中立，立即偵查。