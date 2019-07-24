手機不明簡訊「有詐」 有民眾點擊遭詐近萬元

2019-07-24 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



接到不明簡訊，小心別亂點，以免傷荷包。最近許多金門民眾都收到「包裹快遞寄送」的不明簡訊，後面還附上一串網址連結要民眾點擊查收，很多人因為好奇而誤點，就被扣款，還有人損失近萬元，金門縣警局今天特別召開記者會，呼籲鄉親若收到這類不明簡訊時，千萬不要隨意點擊連結網址，以免遭受詐騙，或導致個資外流。

金門縣警局刑警大隊副大隊長董紀宏表示，這是新形態「釣魚簡訊」的詐騙手法，佯裝是物流公司寄送包裹快遞簡訊，誘使民眾輕忽而點擊連結網址，很多人不察，就遭扣款詐騙，當中不乏有台大畢業的高學歷知識份子，他說，最近不少民眾反映，約有數10通來電詢問。

董紀宏說，通常民眾一點擊，該網址就會連結至「假的」物流公司網站（如黑○、宅○○等），如果點進去就會跳出下載或安裝不明應用程式(.apk檔)的頁面或要求重新輸入apple ID或google帳號密碼進行驗證，詐騙集團藉此於鄉親手機安裝惡意程式或取得個人帳號資料，並利用凌晨來進行盜刷，通常民眾發現時，都已被盜刷。

一位受害的黃小姐表示，她最近剛好在等一個包裹，剛好看到這個詐騙簡訊，沒想到點開後，就叫她重新輸入APPLE ID，她不疑有他的輸入後，當晚就被盜刷了7筆，金額加起來近萬元，好在她趕緊跟電信業者反映，才及時追回款項。

縣警局指出，目前利用手機支付便捷，許多鄉親會將信用卡綁定手機或特定應用程式(APP)，如手機受惡意程式感染或遭竊取手機帳號資料，很有可能導致個人信用卡資訊被盜取而遭詐騙集團盜刷，造成財物損失，或遭詐騙集團利用手機通訊錄功能將詐騙簡訊傳送給其他用戶等行使其他詐騙或不法行為。