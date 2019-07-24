學不乖？他辱警被判有罪 這回竟嗆檢：要打架是不是

2019-07-24 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



曾辱警「奴才」、被士林地院宣判有罪的男子郭岱庭，今天因其他案件到新北地院開庭時，又當庭嗆公訴檢察官「要打架是不是」，法官多次勸他注意言詞，但他沒有理會，繼續用台語嗆聲「青啥（瞪什麼）」，還拿檢察官頭髮做文章「白頭髮了不起喔」；由於郭主張檢方是濫訴，也沒有跟告訴人和解意思，約莫3分鐘就結束，但已引起法庭外眾人側目。

今年初，郭男因為勞資糾紛在臉書直播嗆陳姓前雇主「你去死啦」、「我先殺你老婆」和「我讓你知道失去最愛的人會怎麼樣」等語，另因乘車糾紛辱罵妙齡女子「胸大無腦」、「用身體賺錢」等語，因此又被指控恐嚇和妨害名譽。

新北地院原定今天下午3時15分開郭的準備庭，但因為其他案件進行而延誤，郭疑因不滿，打電話到地院嗆聲「你們新北地院在搞什麼東西啊」，堅持要接電話的人表明身分，引起其他等待開庭的人側目，原本在法庭內維持秩序的法警也跑出來制止。

法庭上，郭表示沒收到起訴書，法官當庭補了一份給他，並問他有無與對方和解意思，但他只說陳姓前雇主的案件先前已有不起訴的紀錄，是對方跑去看他直播。法官要他針對有無和解意願回答，他看到公訴檢察官在看他，直接嗆了起來。

郭不顧法官勸阻，先嗆「檢察官是怎樣」，接著又說「要打架是不是」、「不耐煩是不是」等語，法官再次強調「這裡是法庭，請注意言行」，郭才表示「是檢察官的態度先不耐煩」，主張「檢察官濫訴，我沒有和解意思，我沒有犯罪，我有言論自由」。

整個準備庭約莫3分鐘結束，但郭沒有停止嗆聲，臨走前又對著檢察官用台語說「青啥（瞪什麼）」、「不耐煩不要開啊」和「白頭髮了不起喔」等語，最後在友人陪同下離開。