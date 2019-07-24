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控警摑臉毆腹刑求 檢不起訴男提再議

2019-07-24 16:36聯合報 記者李隆揆╱即時報導

徐姓男子日前向媒體投訴，稱去年接受偵詢時遭台北市警方刑求，他今天下午在市議員徐立信的陪同下，舉行記者會對外說明事發經過，並表示針對此案正積極向高檢提出再議。

徐男說，去年4月18日下午他到文化大學大新館找校方談論課程問題，但校方人員遲未能給答覆，便報警處理；警方獲報到場後配合保全將他抬出校外，過程中，當事員警因被踢到數次，依妨害公務罪嫌送辦。

徐說，在後續偵詢時，被一名吳姓警員毆打肚子、賞耳光，徐當時不斷哀嚎、質疑吳員，吳還嗆「就是打你，怎樣？」，徐因心有畏懼，只想趕快結束偵詢，所以改變說法，以符合警方筆錄格式；因徐平時小心謹慎，隨身帶有錄音器自保，放在內袋未被員警搜身發現，所以現場聲音全程被錄下。

他離開派出所後到醫院驗傷，再折返回派出所拿回被扣留的打火機，卻因值班員警未交接好，到派出所後不到10分鐘，就被壓制在地，該名值班員警還嗆「你要像剛剛一樣（被辦妨害公務）嗎？對此，被告傷害的吳員稱不記得有說這些話，被錄下的聲音不是他。

徐立信說，警方偵詢時應依照當事人說詞製作筆錄，不該遷就筆錄格式，要求當事人配合，更不該施以刑求。像徐男這樣遭受刑求，還恰好將錄音錄下的案例非常少，檢方這次對當事員警予以不起訴處分，徐男將積極向高檢提出再議。

徐男今天下午在市議員徐立信的陪同下，舉行記者會對外說明事發經過。記者李隆揆／攝影
徐男今天下午在市議員徐立信的陪同下，舉行記者會對外說明事發經過。記者李隆揆／攝影
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