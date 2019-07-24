王炳忠違反國安法案開庭 律師轟檢：胡說八道荒唐可笑

2019-07-24 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人涉違反國安法，台北地方法院今天開庭審理，檢辯雙方激烈交鋒，辯護人主張檢方非法搜索，剝奪王炳忠等4人請律師的權利，另指檢方播送的「4人會議影片」未列入證據清單，沒有證據能力，激動地直指起訴內容簡直是「胡說八道、荒唐可笑」；檢方也不甘示弱，除強調搜索一切合法，更請對方律師控制情緒「不要激動」，一度提出異議建請法官維持法庭秩序，針對對方律師予以警告。

王炳忠、侯漢廷、林明正等人被控利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，被檢方依違反國安法起訴。台北地方法院今天開庭，王炳忠表示，他被搜索當天被檢方以證人身分請回，但他卻沒有領到證人費，且檢方也未依規定24小時前送達傳票，因此認定檢方是以被告身分搜索，且搜索違法，剝奪他請求辯護人的權利。

侯漢廷則說，檢方搜索違法，剝奪他的緘默權、防禦權，將證人置於不利地位；檢方起訴內容的來源，源自於周泓旭搜索得到的資料，且檔案內容錯置，有何可信性？「難道讀了延禧攻略，就以為純妃殺人嗎？」

檢方製作PPT說明偵辦本案的過程，並說明2017年12月19日搜索、訊問王炳忠等人程序一切合法，並認為對方要求法院公開審理，檢方也同意，但對方卻多次要求調閱不公開卷宗，檢方認為與本無關聯性，是拖延訴訟手法。

王炳忠等人律師則指出，檢方在搜索前早已認為王炳忠等人是被告身分，卻仍以證人身分搜索約談，且未依規定在24小時前發傳票，「突襲式」搜索後惡意以被告身分進行訊問，屬於非法搜索，相關取得的資料應不得作為證據。另認為檢方起訴內容毫無根據，任意指摘，且檢方提出「4人影片」並不在本案證據清單中，而是在周泓旭另案的清單內，依法不具證據能力。

檢辯雙方今在法庭上火藥味十足，律師不滿檢方拿「4人影片」作為證據，多次打斷檢方說明，一度激動地起立怒斥「胡說八道」；律師徐履冰說，檢方除搜索違法，連4人以證人身分做的筆錄陳述任意性也受到影響，直指起訴內容毫無證據，「胡說八道、荒唐可笑，這種指責絕對不離譜」。