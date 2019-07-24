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華航說手上有清單 他酸北檢檢察長：奇怪，你是睡了？

懷疑老婆外遇女女戀 男求償百萬敗訴

2019-07-24 14:37聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名熊姓男子發現妻子與姚姓女子簡訊互稱「老婆」、「老公」，懷疑2人是女女同志關係，大吵一架後，狀告姚女侵害他的配偶權及名譽，求償對方賠償100萬元並登報道歉，但新北地院認為情愛言語尚難證明2人愉悅一般社交分際，熊男經傳喚又未出庭積極舉證，今天判他敗訴。

熊男興訟指出，姚女2016年認識妻子後，逐漸發展出女女同志關係，起初2人密集通訊、密會，後來姚女會挑撥離間他們夫妻感情，甚至慫恿妻子謊報家暴離家與其同居。此外，姚女更在跑到他的住處喧嘩，在臉書上謾罵，甚至以小孩父親身分自居，經常與妻子跑到幼兒園喧嘩，害他被鄰居和其他家長指指點點，夫妻最後也在去年10月協議離婚。

審理時，姚女否認指控，辯稱熊妻是家暴被改出門，自己是提供地方寄居，並強調自己有長期穩定交往的男友，絕無可能發展同志關係。

法院調查，熊妻確實申請過家暴保護令，其父當時出庭雖稱「我確定他們是同性戀」，但說法多半是「我猜想」、「我聽說」或「熊男對我說」，認為其父證詞僅是個人臆測或傳聞證據，尚無法證明熊妻與楊女關係。

法院認為，熊妻和楊女的對話紀錄雖然以「老婆」、「老公」互稱，還有「愛妳的胖胖」、「親愛的寶貝」等與，但縱使情愛對話易使人產生婚外情的聯想，但無其他證據能證明2人在現實中確實有情愛行為發生，因此熊男說法尚不足採。

另外，熊男雖稱姚女臉書謾罵，但姚女否認，而他又未出庭舉證，法院認為證據尚無法證明姚女有侵權行為，因此他敗訴。全案可上訴。

新北一名熊姓男子發現妻子與姚姓女子簡訊互稱「老婆」、「老公」，懷疑2人是女女同志...
新北一名熊姓男子發現妻子與姚姓女子簡訊互稱「老婆」、「老公」，懷疑2人是女女同志關係，大吵一架後，狀告姚女侵害他的配偶權及名譽，求償對方賠償100萬元並登報道歉，但新北地院認為情愛言語尚難證明2人愉悅一般社交分際，今天判他敗訴。示意圖／Ingimage
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家暴同志新北
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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