法國男墾丁酒後台女帶回房 挨告性侵脫身

2019-07-24 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



法國籍男子艾瑞克遭控前年在墾丁性侵1名台灣女子，一、二審皆判無罪。可上訴。示意圖／Ingimage 分享 facebook

法國籍男子艾瑞克（音譯）遭控前年7月到墾丁旅遊，涉跟隨一起飲酒的台灣女子回民宿，強逼性交得逞，旅店員工聽聞呼救破門制止並蒐證；但他堅稱雙方合意，女子相當清醒，質疑根本是場陷阱。一審認定女子確實並非泥醉狀態，進房前也看不出掙扎拒絕，判法男無罪，高雄高分院駁回上訴，仍可上訴。

據了解，艾瑞克當時疑似就讀法國巴黎高等商業研究學院碩士課程，2017年7月8日抵台，同月17日入住墾丁的民宿，隔天晚間就到墾丁大街上一間美式主題音樂餐廳。

起訴指出，當晚10點多，艾瑞克和甫認識的台人江姓男子及江的女友飲酒作樂，江見被害女子獨自1人，便邀來同桌，期間艾瑞克用Google翻譯詢問女子是否接吻，但遭回「No」拒絕；凌晨時，女子不勝酒力要回餐廳樓上的民宿，艾瑞克主動陪伴，還在電梯抱她，攙扶她至房門口，女子皆一再推拒。

檢方控訴，艾瑞克強行進入女子房間，不顧她喊「救命」及以及「NO」表示拒絕數次，強行性交得逞，凌晨1點半，音樂餐廳老闆等人聽聞呼救，號召同事開鎖、錄影蒐證，驚見男急著穿褲，女衣裙掀起側躺在床；房間地板散落有精液的保險套、脫落的黑色長髮等。全案到當天下午3點報警。

艾瑞克辯稱，女子酒後意識清楚，同意他一起進房間，發生性行為也都沒有拒絕，「剛開始氣氛是好的，直到她開始用中文叫喊，但是因我聽不懂，我的感覺是她歡愉的叫喊」，女子叫喊約20分鐘，但他認為這是一個陷阱，女子及店員早就講好了。

他的律師也說，艾瑞克及女子上樓前有一起去買菸，女子沒喝醉，加上女子若不願意，可不按電梯上樓，或於不要刷房卡就在門外呼救；而事發後有人到場自稱女子父親及叔叔，要求償600萬元，根本無血緣。

合議庭認為，女子堅稱當時精神狀況不好、意識不清，但兩人去買香菸時走路正常也與店員互動正常，她也按電梯樓層、帶領法男走向房間；她還指出電梯時有推男子，從監視器看不出雙手推人或扭動上半身拒絕之意。

至於發生性行為過程，女子稱有掙扎、踢及咬男子的手背，但艾瑞克手背沒有咬痕，女子也沒於進房後第一時間呼救，有違常理。

此外，江姓男子證稱，當晚法男及女子有擁抱動作，女子要離去時說「我頭有點暈，我們上去休息」，江於是翻譯給艾瑞克「She say take rest together（指一起去休息）」，江說當時希望法男能你情我願辦個房事，所以祝房事好運。

合議庭認為，艾瑞克在此夜店環境、酒精催促下，與女子整晚相處、互動，且同意他一起進房獨處，以為女子默示能發生進一步關係，非不無可能；他當下原本同意報警，後來因擔憂延誤學業而一度願和解，也符常情，判無罪。上訴後，高雄高分院認為性侵事證不足，駁回維持原判。