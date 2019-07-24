命理師嫁大37歲里長旋變「遺孀」 結婚缺證人判無效

2019-07-24 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



示意圖／ingimage 分享 facebook

25歲的命理師陳泓仰6年前幫台北市文山區樟新里里長陳文生算命，她發現眼前大她37歲的花甲老翁是「真命天子」，想結連理，雙方家人得知皆阻止，命理師的母親更向總統、台北市長陳情，還告陳文生妨害自由。2015年陳泓仰與陳文生到新北市新店戶政事務所「深坑區所」辦結婚，翌年9月陳文生就掛了。

陳文生的3名子女認為父親和陳泓仰辦結婚時，證人彭春溪、陳美雲根本沒在場，也不知道兩人要結婚，結婚書約上的印文也不是她們的，結婚欠缺法定要件，提確認婚姻無效訴訟。台北地院判陳泓仰敗訴，她不服而上訴，但高等法院今駁回。

陳泓仰表示，當時他們這對相差超過三輪的戀人要結婚時，有媒體報導，「轟動全台」，他們願和全台灣2300萬人分享喜悅，是「非常高調」的。北院則質疑在結婚登記之日邀媒體採訪報導更能達到目的，從各細節來看，陳泓仰與陳文生有為避免他人阻礙而擅自用印、完成結婚登記可能，再藉媒體報導兩人結婚訊息，使他人無法再妨礙兩人交往。

陳泓仰、陳文生都住在台北市文山區，卻跑到深坑辦登記，啟人疑竇。

高等法院認為，依民法第982條規定，結婚要件包括「書面為之，由2人以上證人之簽名，並由雙方當事人向戶政機關登記」，而「證人」，必須親見或親聞雙方當事人確有結婚真意者。

陳泓仰與陳文生雖在2015年3月25日拿結婚書約向戶政機關辦結婚登記，但結婚書約上所載的「結婚證人彭春溪、陳美雲」卻都證稱「不曉得」；不過彭春溪的印文是真的，無從認定是盜蓋，高院認為陳泓仰抗辯彭春溪是證人的說法可信。

另名證人陳美雲是陳文生的胞妹，陳泓仰也承認「老少戀」遭雙方家人激烈反對，高院認為難以相信陳美雲會同意擔任結婚證人，在缺少陳美雲作證的情況下，依民法第988條第1項第1款規定(不具備第982條之方式)，判結婚無效。

除了本案外，陳泓仰主張罹癌的「丈夫」生前承諾要送她1棟價值800萬的房產，提訴訟要求陳文生3名子女交付贈與物，台北地方法院今年1月判陳泓仰勝訴，子女應連帶給付800萬元，案件上訴高院中。